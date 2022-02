Les rues du centre-ville d’Ottawa étaient quasi désertes, tôt dimanche matin, au troisième jour de l’intervention policière visant à libérer les rues de la capitale canadienne.

Mélanie Marquis La Presse

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Les forces policières ont en effet significativement gagné du terrain la veille, multipliant les arrestations et les remorquages. Alors qu’ils avaient progressé d’à peine deux pâtés de maisons, vendredi, les policiers sont parvenus à dégager la rue Wellington jusqu’à la rue Bank, samedi.

C’est donc dire que cette artère, qui fait face aux édifices du Parlement et qui était bondée de camions et de gens qui faisaient la fête devant une scène, sur fond de musique et de discours, est libre. La quasi-totalité des camions qui y étaient jusqu’à tout récemment a été remorquée. Des policiers étaient toujours nombreux sur les lieux, mais ne s’affichaient plus en uniforme antiémeute.

IMAGE TIRÉE DU COMPTE TWITTER DE LA POLICE D’OTTAWA

Les parlementaires sont ainsi moins entravés — exception faite des multiples points de contrôle autour de la zone sécurisée — pour continuer le débat autour de la Loi sur les mesures d’urgence.

Ils en sont à leur deuxième journée d’échanges, dimanche, en prévision d’un vote historique à la Chambre des communes, lundi soir, à 20 h. Plus tôt, samedi, les autorités avaient mis la Cité parlementaire en confinement durant une partie de la journée. Le vote pour maintenir ou révoquer l’état d’urgence doit avoir lieu lundi, sur les coups de 20 h.

Dès le début de la journée, dimanche, le Service de police d’Ottawa (SPO) a publié une série d’enfilades sur Twitter, en s’adressant directement aux manifestants. « Si vous êtes impliqué dans cette protestation, nous chercherons activement à vous identifier et à vous faire suivre de sanctions financières et de poursuites pénales », a indiqué le corps policier, en répétant aux protestataires qu’ils doivent « partir ».

« Si votre véhicule a été remorqué, il sera mis en fourrière pendant sept jours », a aussi écrit le SPO dans la nuit de samedi à dimanche.

D’après le dernier bilan de la police d’Ottawa établi samedi, au moins 170 personnes ont été arrêtées et 53 véhicules ont été remorqués depuis le début de l’opération, vendredi. Les agents municipaux ont remis 3600 constats d’infraction.

Avec Florence Morin-Martel, La Presse