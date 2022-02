(Ottawa) Pat King, l’un des principaux organisateurs de la manifestation antigouvernementale près de la Colline du Parlement doit comparaître samedi devant une cour afin de répondre à des accusations portées contre lui.

Stephanie Taylor La Presse Canadienne

Le Service de police d’Ottawa a indiqué que King fait face à des accusations de méfait, d’avoir conseillé à autrui de commettre un méfait, d’avoir désobéi à un ordre de la cour et d’avoir conseillé d’entraver le travail de policer.

King a filmé sa propre arrestation sur Facebook, vendredi.

Il est l’un des plus de 100 personnes arrêtées à la suite des opérations policières visant à déloger les manifestants qui paralysent le cœur de la ville d’Ottawa depuis près de quatre semaines.

Deux autres organisateurs, Chris Barber et Tamara Lich, avaient également été mis en état d’arrestation. Les autorités reprochent aux deux individus d’avoir conseillé de commettre un méfait. Barber fait face aussi à des accusations d’avoir conseillé à d’autres de désobéir à une ordonnance du tribunal et d’entraver le travail de la police.

PHOTO PATRICK DOYLE, REUTERS Tamara Lich

Une juge de la Cour de justice de l’Ontario a déclaré vendredi soir qu’une caution pouvait être accordée à M. Barber. La juge Julie Bourgeois l’a libéré moyennant une caution de 100 000 $ et aux conditions qu’il quitte l’Ontario avant le 23 février, qu’il n’appuie pas publiquement le convoi et qu’il n’ait aucun contact avec les autres principaux organisateurs de la manifestation. Mme Lich doit comparaître dans la salle d’audience d’Ottawa samedi matin et devait passer la nuit en prison en attendant son enquête sur le cautionnement.

M. King, Mme Lich et d’autres organisateurs du soi-disant « convoi de la liberté » ont également vu un gel temporaire de leurs comptes bancaires – y compris les fonds en bitcoins et en cryptomonnaie – à la suite d’une décision de la Cour supérieure de l’Ontario jeudi.

Selon la police, au moins 21 véhicules ont été remorqués vendredi.

En conférence de presse, vendredi, le chef par intérim du Service de police d’Ottawa, Steve Bell, a fait état d’une opération « méthodique ». Il a indiqué que la police contrôlait le secteur, mais il a ajouté que dégager l’endroit prendrait du temps.