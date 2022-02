(Windsor) La tension monte entre les manifestants et de nombreux policiers qui tentent depuis samedi matin de les déloger de la route près du pont Ambassador, un axe frontalier majeur entre le Canada et les États-Unis.

Florence Morin-Martel La Presse

Au milieu de la matinée, les policiers ont complètement libéré l’intersection principale près du pont, en faisant reculer les manifestants et en les éloignant ainsi de la frontière canado-américaine. Des camions ont fait résonner l’hymne national, au moment où les agents avertissaient les conducteurs que leurs véhicules seraient remorqués s’ils ne libéraient pas la voie.

Une rangée de protestataires fait toujours face aux policiers qui continuent d’avancer lentement vers eux, sur la rue Huron Church. Plus tôt, des renforts sont arrivés et ont encerclé la foule. Des véhicules blindés se tenaient derrière les agents.

« Nous savons que vous ne voulez pas faire ça », crie un homme aux agents, faisant des aller-retour devant le rang formé par le corps policier. Un autre manifestant, se trouvant aux premières loges, tient un porte-voix et fait scander « Liberté » à la foule.

PHOTO NATHAN DENETTE, LA PRESSE CANADIENNE

Shane, qui n’a pas voulu donner son nom de famille à La Presse, est présent avec ses deux garçons. Ceux-ci agitent un drapeau canadien. Le père dit ne pas craindre pour la sécurité de ses enfants durant la manifestation. « Ils ont besoin de voir ce qui se passe », lance-t-il.

Vers midi, de nombreux manifestants en provenance de la ville convergeaient vers le pont. Parmi eux, Randa Speller a décidé de se joindre pour montrer son soutien aux camionneurs. « J’aime le Canada et je veux le voir libre », fait-elle valoir.

En matinée, plusieurs camions ont quitté les lieux, entourés de manifestants qui marchaient à leurs côtés, en agitant des drapeaux du Canada.

L’un des camions en tête de file a été le premier à libérer la voie, en faisant résonner son klaxon. Autour de lui, les manifestants ont levé le poing en l’air.

PHOTO CARLOS OSORIO, REUTERS

Vers 9 h 30, plusieurs personnes occupaient toujours l’intersection près du pont. Todd Morneau, un protestataire, a dit qu’il ne savait pas s’il bougerait. « Je ferai ce que les camionneurs font », a-t-il dit.

L’une des principales tentes de ravitaillement a été démontée samedi matin. Mais certains manifestants refusaient de partir. « Nous ne sommes pas armés, mais nous n’allons pas bouger », affirme Fernando Goritz, un résidant de Windsor.

PHOTO NATHAN DENETTE, LA PRESSE CANADIENNE Des manifestants Protesters chargent leur équipement dans un camion avant l’intervention des policiers.

À deux kilomètres du pont, sur la rue Huron Church, une autre manifestation se poursuit au son des klaxons, au coin d’une artère commerciale. Les voitures peuvent toutefois circuler sur une des voies.

« Nous exhortons tous les manifestants à agir en respectant la loi et de façon pacifique », avait tweeté samedi matin la police de Windsor, où est situé le pont, en annonçant avoir commencé son intervention. Elle demande aux habitants d’éviter le secteur.

Des dizaines d’agents et de véhicules sont arrivés sur place après 8 h et ont pris position face à la cinquantaine de manifestants installés dans leurs camions et camionnettes pour paralyser le pont qui relie Windsor en Ontario à la ville américaine de Detroit.

La Cour supérieure de l’Ontario avait ordonné vendredi le départ de ces manifestants installés depuis lundi sur cet axe frontalier majeur entre les deux voisins américains, un blocage qui a poussé Washington à intervenir auprès du gouvernement Trudeau.

Mais l’injonction n’avait pas ébranlé les manifestants, qui se disaient déterminés à aller jusqu’au bout de leur action.

La fermeture a entraîné des perturbations pour l’industrie automobile des deux côtés de la frontière.

La contestation antimesures sanitaires qui secoue le Canada depuis deux semaines est parti au départ du mouvement de camionneurs canadiens contre l’obligation vaccinale pour passer la frontière avec les États-Unis. Les manifestants, qui bloquent la capitale fédérale Ottawa et plusieurs axes frontaliers importants avec les États-Unis, réclament maintenant la levée de toutes les restrictions sanitaires.

Avec l’Agence France-Presse