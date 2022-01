Élections Canada vient de déposer au parlement fédéral son rapport sur la 44e élection qui s’est tenue l’automne dernier. Un scrutin tenu en pleine pandémie qui a comporté son lot de défis et connu quelques ratés. Gros plan.

Éric-Pierre Champagne La Presse

Hausse importante du vote par la poste

En raison de la pandémie, un plus grand nombre d’électeurs ont choisi de voter par la poste, plus de 700 000, contre seulement 55 000 lors de l’élection générale de 2019. Le vote par anticipation a lui aussi gagné en population, alors que 34 % des électeurs se sont prévalus de cette option contre 27 % lors de l’élection précédente. Au total, cependant, le taux de participation a reculé à 58,6 %, l’un des plus faible jamais enregistré dans l’histoire du pays.

90 000 votes non comptabilisés

Élections Canada a fait parvenir 1,2 million de bulletins de vote à des électeurs vivant au Canada ou à l’extérieur du pays, mais 90 000 d’entre eux n’ont pas été comptabilisés puisqu’ils n’ont pas été reçus à temps. Michel Roussel, sous-directeur général des élections, rappelle que c’est la première fois qu’on voyait autant de Canadiens qui ont choisi de voter par la poste. « Il y aura une discussion à avoir si l’on souhaite comptabiliser les votes qui arrivent après le scrutin », soutient M. Roussel. Le système électoral américain, par exemple, permet de compter ces votes postaux enregistrés avant l’élection, mais qui sont reçus après la tenue du scrutin. L’annonce des résultats peut cependant être retardée, comme ç’a été le cas dans certains États américains lors de la dernière élection présidentielle. Élections Canada fera ses recommandations dans un rapport ultérieur.

La sécurité, un enjeu

L’organisme fédéral a rapporté plusieurs « incidents de violence, de harcèlement et de vandalisme ». Le rapport signale que « la pandémie de COVID-19 et les tendances dans l’environnement politique, y compris la polarisation et l’extrémisme en ligne grandissants, ont sans doute accru la fréquence et l’intensité des incidents ». Des ressources supplémentaires pour assurer la sécurité des bureaux de scrutin ont été ajoutées. Élections Canada a répertorié 102 incidents, dont 78 ont nécessité l’intervention de la police. La plupart des incidents étaient liés au refus de porter un masque.

Surveillance des réseaux sociaux

En 2020, une nouvelle unité composée d’une vingtaine de personnes a vu le jour afin « de mieux comprendre l’environnement d’information et d’analyser les discours inexacts à mesure qu’ils prenaient forme, avant et pendant l’élection générale ». Élections Canada dit avoir « été mesure de produire des messages réactifs rapidement pour contrer l’information inexacte ». « Nous avons détecté plusieurs sujets reliés à la circulation d’informations inexactes ou erronées, incluant le vote par la poste (processus, fiabilité, etc.), l’utilisation de machines pour voter (chose qui n’existe pas au niveau fédéral) et l’obligation d’être vacciné pour pouvoir voter (ce qui n’était pas le cas) », explique la porte-parole Natasha Gauthier. L’organisme n’a pas donné de détails sur le nombre de fausses informations qui ont été interceptées.

Moins de bureaux de scrutin

Élections Canada avait anticipé une hausse du vote par la poste et celui par anticipation. L’organisme a donc augmenté le nombre de bureaux de vote disponibles les jours du vote par anticipation (+1134) et réduit leur nombre le jour officiel du scrutin, passant de 66 024 en 2019 à 60 037 en 2021. En raison de la pandémie, aucun bureau de vote n’a été installé sur les campus étudiants. Les deux tiers des résidences pour personnes âgées au Canada ont cependant accueilli un bureau de scrutin dans leurs locaux.

630 millions

Les coûts estimés de cette 44e élection totalisent 630 millions de dollars. Celle-ci a notamment nécessité l’embauche de 195 000 travailleurs, dont 177 000 préposés au scrutin. Le directeur général des élections, Stéphane Perrault prévoit également soumettre un rapport de recommandations au Parlement dans les prochains mois.