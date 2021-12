(Vancouver) Un groupe d’ingénieurs soutient que de meilleures pratiques de coordination et d’observations météorologiques pourraient aider la Colombie-Britannique à mieux se préparer face aux catastrophes naturelles. Ils préviennent aussi que les pluies et le dégel du printemps pourraient aggraver les dégâts causés par les récentes inondations.

La Presse Canadienne

Ces ingénieurs de l’Université de la Colombie-Britannique ont partagé leurs observations préliminaires en lien avec les inondations de novembre dernier avec l’ingénieur géotechnique Jonathan Fannin, qui craint que la fonte des neiges n’affaiblisse davantage des structures déjà abîmées comme des digues, des autoroutes et des ponts.

L’ingénieure en transports, Amy Kim, souligne que des leçons peuvent être tirées de ces inondations pour protéger certaines infrastructures critiques, en fermant certaines routes de manière préventive et en prévoyant des itinéraires alternatifs.

M. Fannin croit que des endroits comme Hong Kong ou Rio de Janeiro pourraient servir d’exemples pour la Colombie-Britannique. Dans ces grandes villes, un système d’alerte centralisé permet d’avertir la population en cas de danger imminent ou de tempêtes.

À Hong Kong, entre autres, les résidants reçoivent des alertes pour les informer de ne pas sortir de chez eux lorsqu’un évènement météorologique extrême est détecté sur les radars.

Alors que l’on s’attend à une multiplication des évènements météo extrêmes, il estime que la Colombie-Britannique pourrait bénéficier d’une meilleure surveillance des coulées de boues et du passage de débris en plus de mieux surveiller les rivières et les conditions atmosphériques.

« Je crois qu’on va devoir améliorer notre capacité à anticiper les évènements, à diffuser des alertes et à coordonner la contribution d’une foule de disciplines », a-t-il soutenu.