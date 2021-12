National

Canadiens détenus aux États-Unis

« Je ne sais pas si un jour, je vais partir d’ici »

Des détenus québécois et canadiens emprisonnés aux États-Unis attendent plus de deux ans, parfois même près de trois ans, avant d’être rapatriés au pays pour purger leur peine ici. Pourtant, les transfèrements devraient être faits plus rapidement, dénonce un avocat spécialisé en droit carcéral.