(Victoria) Un ordre d’évacuation a été publié pour le quartier Huntingdon de la ville d’Abbotsford, alors que la pluie continue de tomber sur le sud de la Colombie-Britannique déjà détrempé.

La Presse Canadienne

Les résidants ont été informés qu’ils devaient quitter la zone immédiatement pendant que les équipes d’urgence aidaient aux efforts d’évacuation.

Des avertissements d’inondations ont été publiés durant la nuit pour les villes de Tulameen River, Similkameen River, Coldwater River et Nicola River.

Le deuxième d’une série de rivières atmosphériques s’est déplacé samedi, apportant des précipitations constantes qui devraient durer jusqu’à au moins dimanche après-midi, selon Environnement Canada. Cependant, une troisième rivière atmosphérique, peut-être d’une intensité encore plus grande, devrait arriver mardi.

Le district régional de Squamish-Lillooet a publié une alerte d’évacuation pour 18 résidences dans la région de Pemberton Meadows, tandis que le district régional de Thompson-Nicola l’a fait pour 49 autres résidences à l’extérieur de Merritt et Spences Bridge. Il a été conseillé aux résidants d’emporter les articles essentiels et d’être prêts à évacuer à tout moment si les conditions se détériorent.

Des dizaines de communautés restent sous surveillance pour des risques d’inondations et des alertes météorologiques sont actuellement diffusées dans le sud de la Colombie-Britannique.

À titre de mesure préventive, la route 1 traversant le canyon du Fraser, la route 3 entre Hope et Princeton et la route 99 entre Pemberton et Lillooet ont été fermées samedi à la suite d’avertissements de tempête. Le ministère des Transports note que les autoroutes ont déjà été affectées par des conditions météorologiques extrêmes, et il indique que leur réouverture dépendra des conditions météorologiques.

BC Drive a également signalé dans la nuit que des inondations avaient forcé la fermeture d’un tronçon de 4,8 kilomètres de la route 7 à Maple Ridge.

Dans la zone agricole à fort rendement d’Abbotsford, le maire Henry Braun a déclaré samedi que bien qu’il est convaincu que la ville pourrait affronter les précipitations de ce week-end, elle ne pourrait pas faire face à un autre débordement du fleuve Nooksack dans la prairie de Sumas.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Vue aérienne de la zone la plus touchée par les inondations.

Le fleuve Nooksack passe au sud de la frontière et M. Braun a déclaré que des responsables américains l’avaient informé que leurs digues avaient été endommagées lors de la dernière inondation.

Le maire a dit s’être entretenu avec le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et celui de la Colombie-Britannique, John Horgan, quant à l’importance de soutenir les infrastructures essentielles de digue et de drainage à long terme.