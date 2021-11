(Ottawa) Le Canada emboîte le pas aux pays de l’Europe et de l’Asie en interdisant les voyages non essentiels en provenance et à destination des pays du continent africain qui sont touchés par la transmission du nouveau variant détecté en Afrique du Sud, l’Omicron.

Joël-Denis Bellavance La Presse

Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, et le ministre des Transports, Omar Alghabra, ont annoncé vendredi un train de mesures pour contrer la propagation de ce nouveau variant potentiellement très contagieux et aux mutations multiples.

Ainsi, tous les citoyens étrangers qui ont séjourné dans le sud de l’Afrique au cours des 14 derniers jours ne peuvent plus entrer au Canada. Les pays comprennent l’Afrique du Sud, le Mozambique, le Botswana, le Zimbabwe, le Lesotho de l’Eswatini, et la Namibie.

En outre, tous ceux qui sont arrivés au Canada au cours des deux dernières semaines, qu’ils soient Canadiens ou des étrangers, doivent s’isoler et subir un test de COVID-19. Ils seront tenus d’attendre le résultat négatif de ce test COVID avant de sortir de leur période d’isolement.

Dans le cas des Canadiens et les résidents permanents qui comptent revenir au Canada, ils devront se faire tester au moment de leur arrivée à la frontière canadienne et attendre le résultat de leur test afin de démontrer qu’il est négatif. Ils devront ensuite se soumettre à une quarantaine de deux semaines et se faire tester une autre fois au huitième jour.

Le ministère des Affaires étrangères doit émettre un avis pour décourager fortement tous les Canadiens de voyager dans cette région du globe. Enfin, les Canadiens qui reviennent au pays après avoir séjourné dans la région du sud de l’Afrique devront se faire tester au moment de leur dernière escale avant de rentrer au pays.

Pour le moment, les autorités canadiennes n’ont pas détecté un cas du nouveau variant au pays, a indiqué la Dre Theresa Tam, directrice de l’Agence de santé publique du Canada.

Le ministre Duclos n’a pas voulu s’avancer sur la durée de ces mesures. « C’est évidemment à voir. On fait ça pour une approche que j’appelle bretelles et ceinture, pour être vraiment certain qu’on est le plus prudent possible, comme on l’a été durant toute la crise de la COVID-19. On va continuer d’évaluer la situation avec l’aide des scientifiques évidemment », a dit le ministre Duclos.

Il a soutenu que le gouvernement canadien impose les mesures les plus robustes pour limiter la propagation du nouveau variant. « Par rapport à ce qu’on trouve ailleurs dans le monde, on a l’ensemble des mesures probablement les plus solides même si on est un peu plus distant du continent africain. »

PHOTO JUSTIN TANG, ARCHIVES LA PRESSE Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, a indiqué qu’il n’y a aucun vol direct entre le Canada et les pays du sud de l’Afrique. Il a souligné que la liste des sept pays visés par ces mesures pourrait s’allonger si la situation l’exige.

« Aujourd’hui, nous annonçons des mesures supplémentaires pour des pays particuliers et nous disons que cette liste peut augmenter ou s’ajuster en fonction des données et des conseils que nous recevrons », a dit le ministre Alghabra.

Ces mesures a ont été annoncées après que des premiers ministres des provinces et les partis d’opposition ont réclamé un resserrement à la frontière pour contrer la propagation du nouveau variant.

Dans une déclaration, le chef du Parti conservateur Erin O’Toole a affirmé qu’il faut agir rapidement afin d’éviter que la population canadienne ne soit affectée. « Alors que nous apprenons qu’un nouveau variant de la COVID-19 se propage, nous avons peu de temps pour agir, et il faut le faire maintenant. Les conservateurs du Canada pressent Justin Trudeau de protéger la frontière du Canada », a dit le chef conservateur.

M. O’Toole a exigé qu’on fasse une vérification obligatoire de tous les passagers arrivant dans les aéroports internationaux du pays et qu’on exige une quarantaine obligatoire de tous les voyageurs venant des pays visés, peu importe leur statut de vaccination.

Le Bloc québécois a aussi exigé des mesures immédiates semblables. « Le Bloc québécois demande aujourd’hui au gouvernement de suspendre rapidement les vols de passagers commerciaux et privés en provenance de l’Afrique du Sud et des pays limitrophes d’Afrique australe, de façon préventive et temporaire, jusqu’à ce qu’on ait davantage de détails sur la transmissibilité et la sévérité du variant B.1.1.529 », a déclaré la députée bloquiste Kristina Michaud.