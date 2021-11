(Ottawa) Le Canada doit emboiter le pas rapidement aux pays de l’Europe et de l’Asie en interdisant les voyages non essentiels en provenance et à destination des pays du continent africain qui sont touchés par la transmission du nouveau variant détecté en Afrique du Sud, estiment les partis d’opposition.

Joël-Denis Bellavance La Presse

Dans une déclaration, le chef du Parti conservateur Erin O’Toole a affirmé qu’il faut agir rapidement afin d’éviter que la population canadienne ne soit affectée. Ainsi, il juge qu’il faut suspendre les vols à destination et en provenance de l’Afrique du Sud, de la Namibie, du Zimbabwe, du Botswana, du Lesotho et de l’Eswatini.

« Alors que nous apprenons qu’un nouveau variant de la COVID-19 se propage, nous avons peu de temps pour agir, et il faut le faire maintenant. Les conservateurs du Canada pressent Justin Trudeau de protéger la frontière du Canada », a dit le chef conservateur.

M. O’Toole veut qu’on fasse une vérification obligatoire de tous les passagers arrivant dans les aéroports internationaux du pays et qu’on exige une quarantaine obligatoire de tous les voyageurs venant des pays visés, peu importe leur statut de vaccination.

Les premiers ministres conservateurs de l’Alberta et de l’Ontario ont rapidement fait écho aux propos de M. O’Toole. Dans des déclarations semblables, Jason Kenney et Doug Ford ont appelé le gouvernement fédéral à ne pas commettre les mêmes « erreurs » qu’au début de la pandémie en laissant entrer au pays les variants Alpha et Delta.

Il n’y a pas, à l’heure actuelle, de vols directs entre le Canada et le continent africain. L’Agence de la santé publique du Canada devait tenir une conférence de presse vendredi en matinée ; elle a été reportée à une heure encore inconnue.

Le Bloc québécois a aussi exigé des mesures immédiates semblables. « Le Bloc québécois demande aujourd’hui au gouvernement de suspendre rapidement les vols de passagers commerciaux et privés en provenance de l’Afrique du Sud et des pays limitrophes d’Afrique australe, de façon préventive et temporaire, jusqu’à ce qu’on ait davantage de détails sur la transmissibilité et la sévérité du variant B.1.1.529 », a déclaré la députée bloquiste Kristina Michaud.

Avec La Presse Canadienne