(Ottawa) Les citoyens retourneront sur les lieux de cénotaphes et de monuments jeudi matin à travers le Canada pour honorer la mémoire des militaires qui ont servi le pays au péril de leur vie.

Les cérémonies du jour du Souvenir renouent avec le public qui, un an plus tôt, devait éviter de s’y rendre en raison des contraintes sanitaires imposées durant la deuxième vague de la pandémie de COVID-19.

Une porte-parole de la Légion royale canadienne, Nujma Bond, s’attend au retour d’une certaine normalité, notamment au Monument commémoratif de guerre du Canada, à Ottawa, où le public est bienvenu durant la cérémonie.

Toutefois, certaines restrictions s’imposent, comme le port du masque et la distanciation physique pour éviter de propager la COVID-19 qui en est à sa quatrième vague au Canada.

« Il y aura une zone dédiée aux vétérans qui désirent assister à la cérémonie, tout près Monument commémoratif de guerre », a précisé Mme Bond.

Comme le veut la tradition, L’Acte du Souvenir sera lu en français, en anglais et dans une langue autochtone.

La Légion a toutefois été contrainte d’annuler le défilé des vétérans, à Ottawa, auquel ont assisté dans le passé des vétérans de la Seconde Guerre mondiale et de la Guerre deCorée aux côtés des vétérans de plus récents conflits et d’opérations internationales.

Des filiales de la Légion royale canadienne à travers le pays ont aussi renoncé à tenir des évènements en raison de la pandémie qui n’est pas encore derrière nous.

La porte-parole de la Légion royale canadienne, Nujma Bond, rappelle cependant qu’il est toujours possible de suivre la cérémonie nationale du jour du Souvenir à la télévision.

En prévision du jour du Souvenir cette année, des questions ont été soulevées quant à la possibilité de mettre le drapeau canadien en berne le 11 novembre alors qu’il l’était déjà depuis la mi-mai en la mémoire des personnes qui sont mortes sur les lieux d’anciens pensionnats pour enfants autochtones, dont les sépultures anonymes ont été découvertes dans les derniers mois.

Dimanche, le gouvernement fédéral a donné la consigne de hisser le drapeau canadien sur les édifices publics avant de le mettre en berne de nouveau jeudi.