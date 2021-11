(Wendake) « Une avancée historique ». C’est en ces mots que des représentants de la nation atikamekw d’Opitciwan et de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL) ont décrit mercredi la nouvelle loi sur la protection de la jeunesse adoptée récemment par le Conseil de bande de la communauté. Il s’agit d’une première au Québec.

Mylène Crête La Presse

« C’est un aboutissement, c’est un travail de longue haleine, c’est un travail des chefs qui se sont battus contre les gouvernements », a déclaré le chef d’Opitciwan, Jean-Claude Mequish, en conférence de presse.

L’évènement diffusé en direct sur Facebook s’est déroulé devant une salle comble à l’Hôtel-Musée des Premières Nations de Wendake. Il réunissait plusieurs chefs et directeurs de services sociaux et de protection de la jeunesse autochtone.

« On n’a pas besoin du Canada à droite, on n’a pas besoin du Québec à gauche, a affirmé le chef de l’APNQL, Ghislain Picard. On est capable de faire les choses nous-mêmes et c’est ça qui est extrêmement significatif. »

La communauté d’Opitciwan a ainsi fait un pas vers son autodétermination. Ses services sociaux privilégieront la famille élargie pour éviter que les enfants en difficulté soient envoyés loin de chez eux et perdent ainsi leur langue et leur culture.

« On ne se le cachera pas, on vit de graves problèmes sociaux », a reconnu Jean-Claude Mequish, en identifiant les logements surpeuplés comme cause.

L’adoption de sa propre loi sur la protection de la jeunesse a été rendue possible grâce à C-92. Cette loi fédérale, entrée en vigueur en janvier 2020, reconnaît les compétences des Autochtones, des Inuits et des Métis en matière de services à l’enfance et à la famille.

Or, le gouvernement du Québec conteste cette loi fédérale en cour parce qu’elle empiète sur son champ de compétence.

La Loi de la protection sociale atikamekw d’Opitciwan entrera en vigueur le 17 janvier 2022. Entre-temps, la législation québécoise sur la protection de la jeunesse du Québec continuera de s’appliquer.

Neuf avis d’intention pour que 15 autres communautés puissent gérer leurs services à l’enfance ont été envoyés aux gouvernements fédéral et québécois. Quatre autres demandes pour permettre à 22 communautés de conclure un accord de coordination ont également été acheminées.

Opticiwan est la troisième au pays à se doter de sa propre législation en matière de protection de la jeunesse.