Réouverture de la frontière

« Ça fait deux ans qu’on attend ça »

Les snowbirds ont dû s’armer de patience avant de renouer avec le soleil de la Floride. On comptait déjà deux ou trois heures d’attente à la frontière terrestre canado-américaine, rouverte lundi matin pour la première fois depuis mars 2020. Puis un second bémol : le test PCR (plutôt coûteux) obligatoire à leur retour au pays, expliquent les voyageurs canadiens et les commerçants américains.