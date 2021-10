(Ottawa) Après avoir rongé leur frein pendant quelque 19 mois, les Canadiens pourront de nouveau franchir la frontière terrestre avec les États-Unis pour des voyages non essentiels à compter du mois de novembre. La date exacte où le feu vert sera donné reste à déterminer, comprend-on des déclarations d’Ottawa.

Mélanie Marquis La Presse

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Bill Blair, a exprimé mercredi après-midi, au nom du gouvernement, la satisfaction vis-à-vis ce relâchement à venir le long de la traverse longue de près de 9000 km entre les deux pays.

« Le gouvernement du Canada se réjouit de la nouvelle selon laquelle les États-Unis ouvriront leur frontière terrestre aux voyageurs canadiens vaccinés à compter de novembre », a-t-il souligné dans un communiqué, qualifiant cette annonce de « pas de plus vers un retour à la normale ».

Le ministre a tenu à remercier « les Canadiens et les Américains qui ont suivi les conseils de santé publique pour nous amener à un point où nous pouvons rouvrir nos frontières », et il a signalé qu’Ottawa travaillerait avec ses partenaires américains « pour assurer la sécurité et le bien-être de nos pays respectifs ».

La date à laquelle les voyageurs pourront à nouveau franchir la frontière pour des raisons discrétionnaires ne figure pas dans cette déclaration. En revanche, on comprend des propos tenus un peu plus tôt par la vice-première ministre, Chrystia Freeland, qu’il reste des choses à ficeler.

« Concernant la date précise, on est en train de travailler sur ça avec […] nos homologues américains. […] On est en train de travailler ensemble [pour] préciser tous les détails », a affirmé la vice-première ministre et ministre des Finances lors d’un bref point de presse à Washington, D. C..

PHOTO PATRICK DOYLE, REUTERS Chrystia Freeland

Elle qui était dans la capitale américaine pour prendre part à plusieurs réunions, dont celles du G20 et du G7, y a vu « encore une raison pour se faire vacciner » et « encore une démonstration de l’étroite collaboration entre le Canada et les États-Unis ».

La Maison-Blanche a annoncé peu avant minuit, mardi soir, que la frontière avec le Canada et les États-Unis rouvrirait dès le début du mois de novembre. Le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a relayé l’annonce des relâchements à venir sur le coup de minuit.

« Conformément au nouveau système de transport aérien international qui sera mis en place en novembre, @DHSgov commencera à autoriser les voyageurs du Mexique et du Canada qui sont entièrement vaccinés contre la COVID-19 à entrer aux États-Unis à des fins non essentielles », a-t-il écrit.

Cela vaut pour les voyageurs qui souhaiteront « rendre visite à des amis et à la famille ou pour le tourisme, via des passages frontaliers terrestres et maritimes », a ajouté le représentant de l’administration Biden sur Twitter.

Les vaccins approuvés par la Food and Drug Administration américaine (FDA) ou par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) seront acceptés, ont confirmé cette semaine les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

Les CDC n’ont pas encore confirmé si les personnes qui ont reçu un traitement mixte de vaccins – une dose d’Oxford-AstraZeneca et l’une de Moderna, par exemple – seront considérées comme entièrement vaccinées pour voyager.

Lors de la conférence de presse qu’elle a accordée, mercredi après-midi, à Washington, la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a eu droit à une seule question sur l’enjeu frontalier, vers la fin de l’exercice, sur l’admissibilité au statut de demandeur d’asile pour ceux qui entrent aux États-Unis.

La frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis est fermée depuis mars 2020, soit environ 19 mois, en vertu d’une entente conjointe renouvelable chaque mois. La prochaine date d’échéance arrive le 21 octobre prochain, normalement.

Pendant tout ce temps, il était possible pour les Canadiens de voyager à destination des États-Unis par avion.

Avec La Presse Canadienne et l’Associated Press