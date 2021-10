Chrystia Freeland y voit « encore une raison pour se faire vacciner » et « encore une démonstration de l’étroite collaboration entre le Canada et les États-Unis ».

(Ottawa) La vice-première ministre du Canada, Chrystia Freeland, se réjouit de la réouverture prochaine de la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis aux voyages non essentiels. Elle signale que la date précise et les modalités de la mesure restent à déterminer.

Mélanie Marquis La Presse

« Concernant la date précise, on est en train de travailler sur ça avec […] nos homologues américains. […] On est en train de travailler ensemble [pour] préciser tous les détails », a affirmé la vice-première ministre et ministre des Finances lors d’un bref point de presse à Washington, D.C..

« Mais la chose importante, c’est qu’on a eu hier [mardi] une annonce du côté américain qu’à compter de novembre, les frontières seront complètement ouvertes pour les Canadiens qui sont complètement vaccinés », a-t-elle ajouté.

La ministre Freeland, qui était dans la capitale américaine pour prendre part à plusieurs réunions, dont celles du G20 et du G7, y voit « encore une raison pour se faire vacciner » et « encore une démonstration de l’étroite collaboration entre le Canada et les États-Unis ».

Pour l’heure, cette brève déclaration de Chrystia Freeland fait office d’annonce. Aucune conférence de presse à ce sujet n’avait été annoncée par le gouvernement canadien au moment de publier ces lignes, mercredi, en fin de matinée.

La Maison-Blanche a annoncé tard mardi soir que la frontière avec le Canada et les États-Unis rouvrirait dès le début du mois de novembre. Selon l’Associated Press, les nouvelles règles permettront aux ressortissants étrangers doublement vaccinés d’entrer aux États-Unis, quel que soit le motif de leur voyage.

Les vaccins approuvés par la Food and Drug Administration américaine (FDA) ou par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) seront acceptés, ont confirmé cette semaine les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

Les CDC n’ont pas encore confirmé si les personnes qui ont reçu un traitement mixte de vaccins – une dose d’Oxford-AstraZeneca et l’une de Moderna, par exemple – seront considérés comme entièrement vaccinés pour voyager.

La frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis est fermée depuis mars 2020, soit environ 19 mois, en vertu d’une entente conjointe renouvelable chaque mois. La prochaine date d’échéance est donc le 21 octobre prochain, normalement.

Pendant tout ce temps, il était possible pour les Canadiens de voyager à destination des États-Unis par avion.

Avec La Presse Canadienne et l’Associated Press