(Ottawa) Les Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor rentrent à la maison, après près de trois ans passés derrière les barreaux en Chine.

Mélanie Marquis La Presse

Le premier ministre Justin Trudeau en a fait l’annonce vendredi soir, peu après que la directrice financière du géant des télécommunications Huawei, Meng Wanzhou, a obtenu sa libération. Il a précisé que leur vol doit se poser samedi.

La Cour suprême de la Colombie-Britannique a accepté vendredi après-midi de relâcher Mme Meng, fille du fondateur de la société proche de Pékin. Le verdict du tribunal a été prononcé dans la foulée de l’accord qui avait été conclu quelques heures auparavant à New York, où les procureurs du gouvernement des États-Unis avaient réussi à faire « reporter » jusqu’à la fin de 2022 les poursuites engagées.

« Je tiens à saluer le professionnalisme de la Cour et l’engagement du gouvernement canadien à respecter la règle de droit », a déclaré la femme, au pas de l’édifice du tribunal, à Vancouver, quelques heures avant de rentrer dans son pays. « Je transmets aussi ma reconnaissance à la population canadienne et aux amis des médias, pour votre tolérance », a-t-elle ajouté.

PHOTO JESSE WINTER, REUTERS

Je suis désolée pour les désagréments. Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei

Mme Meng a aussi déploré au passage que cet imbroglio ait rendu sa vie « insoutenable ».

La numéro deux de l’entreprise a consenti à reconnaître certaines « fautes » en échange d’un « report » puis d’un « abandon » des poursuites lors d’une audience présidée par la juge Ann Donnelly, au tribunal fédéral de Brooklyn, à New York. Les procureurs du camp américain ont par la suite indiqué qu’ils informeraient le ministère de la Justice du Canada du retrait de la demande d’extradition des États-Unis.

« En conséquence, rien ne justifie la poursuite de l’instance d’extradition et le délégué du ministre de la Justice a retiré l’arrêté introductif d’instance, mettant ainsi fin à l’instance. Le juge a libéré Meng Wanzhou de toutes les conditions de sa mise en liberté sous caution. Meng Wanzhou est libre de quitter le Canada », a-t-on réagi au ministère canadien, après la décision rendue à Vancouver par la juge Heather Holmes.

« Le Canada est un État de droit. Meng Wanzhou a bénéficié de l’équité procédurale devant les tribunaux, en conformité avec le droit canadien. C’est là un gage de l’indépendance du système judiciaire canadien », a-t-on ajouté dans la même déclaration.

Le camp Meng « très heureux »

Invitée à réagir à ce dénouement favorable, la société Huawei a préféré s’en remettre à la firme d’avocats qui a représenté Meng Wanzhou au sud de la frontière. Au cabinet Zuckerman Spaeder, à Washington, Me William W. Taylor s’est ainsi dit « très heureux » que cet accord ait été conclu et approuvé.

« En vertu de cet accord, Mme Meng ne sera plus poursuivie aux États-Unis et la procédure d’extradition au Canada sera terminée. Elle a plaidé non coupable, et nous nous attendons à ce que l’acte d’accusation soit rejeté avec préjudice après quatorze mois », a-t-il déclaré par voie de communiqué.

Avec l’Agence France-Presse