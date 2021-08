(Ottawa) Le syndicat qui représente les agents de douanes annonce que leurs membres ont entrepris leur grève du zèle comme prévue vendredi, mais de façon progressive, alors que les négociations se poursuivent avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

La Presse Canadienne

L’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) et son Syndicat des Douanes et de l’Immigration (SDI) ont fait savoir que les travailleurs sont au poste et qu’ils appliquent certains moyens de pression dont la nature n’a pas été précisée.

« Notre équipe de négociation représentant les employés de l’ASFC a été en médiation avec l’ASFC et le Trésor toute la nuit et jusqu’à ce matin, et nous leur donnons un peu plus de temps pour négocier à la table », a déclaré le syndicat dans un bref communiqué transmis en matinée.

Par ailleurs, le syndicat a choisi de reporter sa conférence de presse prévue vendredi matin. Une mise au point avec les médias devrait avoir lieu plus tard dans la journée lorsqu’il y aura « plus de détails à partager ».

Le syndicat souligne que les négociations avec le gouvernement ont débuté en 2018 et rappelle qu’un avis de grève a été donné à l’employeur mardi.

Ces moyens de pression coïncident avec l’ouverture prochaine, le 9 août, de la frontière canadienne aux visiteurs américains adéquatement vaccinés contre la COVID-19.

Les voyageurs internationaux vaccinés pourront à leur tour entrer au Canada à compter du 7 septembre.

S’ils peuvent déployer certains moyens de pression, les employés des services frontaliers ne peuvent refuser de travailler puisque 90 % d’entre eux ont été identifiés comme étant des travailleurs essentiels, a indiqué l’ASFC.

Le syndicat a prévenu, mardi, que ses membres déclencheraient une grève du zèle « à tous les aéroports canadiens, aux postes frontaliers terrestres, aux points d’entrée commerciaux, aux établissements postaux et à l’administration centrale ». Des actions qui « pourraient entraîner d’importantes perturbations aux chaînes d’approvisionnement et au plan de réouverture des frontières aux voyageurs américains », a mis en garde le SDI dans un communiqué transmis plus tôt cette semaine.

Le Conseil du Trésor du Canada a annoncé qu’un médiateur avait été nommé pour aider les parties à s’entendre et que la médiation avait débuté mercredi soir.

Le premier ministre Justin Trudeau a commenté le dossier, jeudi, en vantant le bilan du gouvernement en matière de résolution de conflits de travail par la négociation.