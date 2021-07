La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a déclaré que des policiers du Groupe des crimes majeurs avaient commencé à enquêter en 2010 sur le pensionnat pour Autochtones de Fort Alexander, au nord-est de Winnipeg, et qu’une enquête criminelle avait été ouverte l’année suivante.

(Winnipeg) La GRC au Manitoba a indiqué mardi qu’elle avait mené pendant plusieurs années une vaste enquête criminelle sur des allégations d’agressions sexuelles dans un pensionnat pour Autochtones.

La Presse Canadienne

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a déclaré que des policiers du Groupe des crimes majeurs avaient commencé à enquêter en 2010 sur le pensionnat pour Autochtones de Fort Alexander, au nord-est de Winnipeg, et qu’une enquête criminelle avait été ouverte l’année suivante.

Les enquêteurs ont examiné les dossiers archivés du pensionnat fédéral, y compris les listes d’élèves et d’employés, et ont interviewé plus de 700 personnes en Amérique du Nord.

La GRC soutient qu’elle a recueilli 75 déclarations de témoins et de victimes, et qu’elle attend maintenant les avis des procureurs de la Couronne au Manitoba concernant d’éventuelles accusations.

Aucune accusation n’a été portée jusqu’ici dans ce dossier.

La GRC affirme qu’il s’agit de la seule enquête en cours sur les pensionnats au Manitoba.