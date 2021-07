Alors que l’état d’urgence est entré en vigueur dans toute la Colombie-Britannique mercredi en raison des incendies de forêt, des centaines de résidents ont rejoint les milliers d’autres qui avaient déjà été forcés de quitter leur foyer.

La Presse Canadienne

Le district régional de Kootenay Boundary a déclaré mardi l’état d’urgence local et ordonné l’évacuation de 122 propriétés, alors que les résidents de 304 autres propriétés ont été mis en état d’alerte. L’incendie de forêt de Nk’Mip Creek, qui fait 20 kilomètres carrés dans le sud de la vallée de l’Okanagan, se dirige vers l’est, parallèlement à la frontière américaine toute proche. Cet incendie, déclenché lundi, a déjà forcé des évacuations entre les villes d’Oliver et d’Osoyoos.

Il s’agit de l’un des quelque 300 incendies qui font rage dans cette province, dont 39 sont menaçants ou risquent de l’être. Selon le ministère des Forêts, ces incendies ont jusqu’ici donné lieu à des ordres d’évacuation pour plus de 3000 propriétés en Colombie-Britannique.

Au moins une demi-douzaine d’autres ordres d’évacuation ont été lancés mardi soir, dont un pour la communauté de Fauquier, dans le sud-est de la province. Au nord de Kelowna, une grande partie du district de Shuswap à Sicamous a également été évacuée et davantage de résidences sont en état d’alerte, après qu’un accident de la circulation a provoqué un incendie qui s’est propagé aux broussailles voisines.

Un état d’urgence provincial est entré en vigueur en Colombie-Britannique à minuit une mercredi. Le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, a déclaré que les vents forts attendus ont le potentiel d’attiser les incendies de forêt existants et de forcer des évacuations massives.

L’état d’urgence donne aux agences gouvernementales, au commissaire aux incendies et à la police le pouvoir de prendre toutes les mesures qu’ils jugent nécessaires pour lutter contre les incendies de forêt et protéger les personnes et les communautés.

Plus de 3000 pompiers et membres du personnel de soutien sont sur les lignes de feu, dont des équipes de l’Alberta, du Nouveau-Brunswick et du Québec. Une centaine de pompiers du Mexique doivent arriver ce week-end et le gouvernement fédéral déploie 350 militaires.

Le ministre Farnworth accueille favorablement le soutien de l’armée, car les ressources disponibles en Colombie-Britannique sont entièrement affectées à l’heure actuelle, a-t-il dit. « Le soutien aérien des Forces canadiennes s’est déjà avéré inestimable pour déplacer des équipages et de l’équipement dans toute la province et aider aux évacuations préventives », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le ministre ne précise pas à quel moment les militaires vont arriver, mais il explique que ces sapeurs seront chargés de tenir les lignes de feu existantes, de supprimer les points chauds et d’ériger de nouvelles lignes de feu sur les incendies prioritaires.