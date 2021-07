(Montréal) Le Réseau pour les droits des personnes migrantes (RDPM) a déclaré mardi que le taux de rejet de demandes de résidence permanente au Canada a doublé depuis 2019.

Clara Descurninges La Presse Canadienne

S’appuyant sur un document « fourni par la députée du Nouveau Parti démocratique Jenny Kwan en mai dernier », Syed Hussan du RDPM a constaté en conférence de presse virtuelle que 70 % des demandes ont été rejetées de janvier à mars 2021. En comparaison, seulement 35 % des demandes avaient été rejetées en 2019.

« Nous ne comprenons pas ce qui se passe, a-t-il dit. Il n’y a eu aucun changement de politique, aucune annonce. »

Selon lui, « en doublant les rejets, le premier ministre (Justin) Trudeau double le potentiel d’exploitation » de travailleurs migrants sans statut. Ce changement d’orientation « condamne les migrants déjà ici » en leur « ôtant la possibilité d’avoir des droits ».

Les immigrants sans statut n’ont pas droit à l’assurance maladie ni à aucun service gouvernemental. Nombre d’entre eux se retrouvent obligés d’occuper un emploi de manière illégale, ce qui les prive des protections offertes par les normes du travail.

Le RDPM est un organisme à but non lucratif qui milite pour l’obtention d’un « statut de résident permanent pour tous les migrants et réfugiés » habitant au Canada, ainsi que pour l’accès à des soins de santé et à des protections en milieu de travail. Le réseau s’oppose aussi au « racisme anti-Noirs et à l’islamophobie ».

Des migrants laissés à eux-mêmes

Mamadou Batchily, âgé de 44 ans, est père de deux enfants, restés dans son Mali natal. En conférence de presse, il a expliqué que sa demande de résidence permanente a été rejetée en janvier 2020, même si cela fait six ans qu’il vit au Québec.

« Je suis coincé dans la précarité », a-t-il dit avec émotion. En 2018, après un accident de travail où il a eu « les deux jambes écrasées par une machine de production », il a dû être hospitalisé pendant huit mois. « Je n’arrive plus à marcher comme avant », a-t-il confié.

Cet incident et le rejet de sa demande par le ministère de l’Immigration l’ont « complètement anéanti ». « Le Canada ne porte aucune valeur à la vie humaine », a dit M. Batchily, ajoutant que les migrants « ont droit à la vie, comme les autres Canadiens ».

Queen Gabriel, elle, est une travailleuse de la santé vivant à Toronto. « J’ai travaillé durant la pandémie, j’ai même contracté la COVID-19 », a-t-elle raconté durant la conférence de presse.

Pourtant, sa demande de résidence permanente a été rejetée en octobre 2021.

Sans ce statut, Mme Gabriel n’a « pas été capable d’accéder à des soins de santé de base durant la COVID-19 », et n’a pas non plus accès au système d’éducation. « On ne peut pas vivre sans services publics au Canada, on peut seulement exister », a-t-elle affirmé.

Elle a témoigné avoir travaillé sous le seuil du salaire minimum. Un autre employeur « refusait de payer les vacances », ce qui déroge aux normes du travail.

Le statut de résident permanent est selon elle « nécessaire pour tous », afin de ne pas « vivre avec la peur constante » d’être déporté.

Au moment d’écrire ces lignes, le ministère de l’Immigration n’avait pas répondu à nos demandes d’entrevue.

