(Ottawa) Le Canada a sa première gouverneure générale autochtone. Le premier ministre Justin Trudeau a choisi Mary Simon pour pourvoir le poste laissé vacant il y a près de six mois par l’ex-astronaute Julie Payette.

Mélanie Marquis La Presse

Née à Kangiqsualujjuaq, au Nunavik, dans le nord du Québec, la future représentante de la reine Élisabeth II au Canada a été présidente du Comité national sur l’éducation des Inuits et, avant cela, présidente de l’Inuit Tapiriit Kanatami.

« Aujourd’hui, après 154 ans [d’existence], notre pays franchit une étape historique. Je ne peux penser à une meilleure personne pour être à la hauteur de ce moment », a déclaré mardi le premier ministre en conférence de presse au Musée canadien de l’Histoire, à Gatineau.

« Tout au long de sa carrière, que ce soit dans la protection de l’Arctique, comme défenseure des droits et de la culture des Inuits ou comme animatrice de radio avec CBC, Mme Simon a fait preuve de service dévoué », a-t-il enchaîné.

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE Justin Trudeau

« Je sais que Mme Simon donnera vie à sa vision d’un Canada plus fort pour tous lorsqu’elle occupera cette haute fonction. De ses années d’expérience aux nombreux honneurs qu’elle a reçus, Mme Simon lutte depuis longtemps pour un pays juste et équitable pour tous », a ajouté Justin Trudeau.

« Mon bilinguisme est inuktitut et anglais »

Les premiers mots de la 30e gouverneure générale du Canada ont été prononcés en inuktitut.

« Je veux être claire sur une chose : mon bilinguisme est inuktitut et anglais », a affirmé Mary Simon, qui ne maîtrise donc pas la langue française, parce qu’on l’a « privée de l’opportunité d’apprendre le français » au cours de son éducation dans les écoles fédérales du Nord québécois.

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE Justin Trudeau et Mary Simon

Invité à se prononcer sur cette absence de maîtrise de l’une des deux langues officielles du Canada, Justin Trudeau a fait valoir que celle sur qui il a jeté son dévolu « compren[ait] tout à fait l’importance de pouvoir bien représenter tous les Canadiens ».

La principale intéressée a opiné et assuré avoir « la ferme intention » de suivre des cours de français.

En anglais, elle s’est dite « honorée », « touchée » et « prête » à être la première autochtone à s’installer à Rideau Hall pour représenter la Couronne exprimant son désir de bâtir des « ponts » lors de son discours d’ouverture.

« Je ne vois pas de conflit »

Elle emménage aussi dans la foulée de la découverte de plusieurs centaines de sépultures anonymes sur les sites d’anciens pensionnats autochtones, institutions qui ont été mises sur pied et gérées par l’État canadien, dont elle devient une figure de proue.

« Je ne vois pas de conflit, parce qu’à titre de représentante de la reine au Canada, je suis très préoccupée par rapport aux circonstances qui ont mené à certains des évènements dont on est témoin aujourd’hui », a-t-elle lâché lorsqu’on lui a demandé de commenter cet aspect, en se référant par moments à des notes écrites.

« Je comprends, en tant qu’autochtone, qu’il y a de la douleur et de la souffrance à travers le pays […] Mais il faut se réconcilier avec le passé, et je vais m’assurer que les Canadiens, ensemble, bâtissent un meilleur Canada », a-t-elle poursuivi.

Mary Simon s’installera à Rideau Hall alors que les rumeurs d’un scrutin automnal vont bon train. Mais elle et le premier ministre ont soutenu qu’il n’avait pas été question de cet enjeu dans leurs conversations jusqu’à présent.

La prochaine gouverneure générale a une longue feuille de route de diplomate, ayant notamment occupé les postes de présidente du Conseil circumpolaire inuit, d’ambassadrice canadienne aux affaires circumpolaires et d’ambassadrice canadienne au Danemark.

Elle a aussi accumulé nombre de distinctions au fil des années : officière de l’Ordre du Canada et de l’Ordre national du Québec, Ordre d’or du Groenland, Prix national d’excellence décerné aux Autochtones, Médaille d’Or de la Société géographique royale du Canada, Prix du gouverneur général pour la nordicité.

Elle succède à Julie Payette, qui a démissionné le 21 janvier dernier avant la fin de son mandat, dans la foulée de la publication d’un rapport détaillant le milieu de travail « toxique » qu’elle avait instauré à Rideau Hall durant son règne de trois ans.

Depuis le départ inopiné de l’ancienne astronaute, c’était le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Richard Wagner, qui assumait certaines de ses fonctions sur une base intérimaire, à titre d’« administrateur du gouvernement ».

Un comité présidé par le ministre Dominic LeBlanc était chargé de dénicher les candidats pour le poste. Y siégeaient entre autres Janice Charette, la greffière par intérim du Conseil privé, Daniel Jutras, le recteur de l’Université de Montréal, et Natan Obed, le président d’Inuit Tapiriit Kanatami.

Réactions mitigées

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a été le premier dirigeant de l’opposition à y réagir. Tout en prenant soin de se dissocier de la fonction, le leader indépendantiste a dit espérer que cette nomination faciliterait « l’admission par la Couronne et le Canada des sévices subis par les Autochtones ».

Le chef de l’opposition officielle, Erin O’Toole, a offert ses commentaires un peu plus tard. « C’est un jour important à la fois pour notre pays dans son ensemble et pour les peuples autochtones en particulier », a-t-il souligné sur Twitter.

La présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, Liane Roy, a poliment exprimé un malaise par rapport au fait que Mary Wilson ne soit pas apte à communiquer dans la langue de Molière.

« Le premier ministre vient de créer un précédent qui remet en cause la convention voulant que le poste de gouverneur général soit occupé par une personne pouvant s’exprimer dès sa nomination dans les deux langues officielles du pays », a-t-elle déclaré par voie de communiqué.

L’ancien conseiller de l’ex-premier ministre conservateur Stephen Harper, Carl Vallée, a été beaucoup plus incisif, manifestant son incompréhension face à la nomination d’une personne qui ne parle pas le français. « Imaginez une seule seconde la nomination d’un GG ne parlant pas l’anglais. Impensable », a-t-il écrit.

« Désolant de voir ce pays traiter sa langue fondatrice ainsi », a-t-il conclu.

Plusieurs organisations autochtones ont cependant salué la nomination de Mary Simon. Le chef sortant de l’Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, a notamment applaudi le choix du premier ministre.

La désignation a par ailleurs été approuvée, comme il se doit, par la reine Élisabeth II à la recommandation de Justin Trudeau. Celui-ci aura donc nommé successivement deux femmes natives du Québec à ce poste protocolaire.