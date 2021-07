(Calgary) Les organisateurs du Stampede de Calgary exigeront une preuve de vaccination pour accéder au grand concert d’ouverture du célèbre rodéo de 10 jours.

Bill Graveland La Presse Canadienne

« Nous demanderons au public de fournir une preuve de vaccination ou de subir un test rapide gratuit pour accéder à Nashville North, a annoncé mardi aux médias le vice-président du festival, Jim Laurendeau. Ce ne sera effectif que pour ce concert durant le Stampede et rassurera grandement nos invités. »

De plus, la capacité quotidienne du festival a été réduite de moitié. Des installations sanitaires seront disponibles pour le public et les lieux seront nettoyés plus fréquemment. Le personnel et les bénévoles porteront des masques et subiront des tests rapides.

PHOTO JEFF MCINTOSH, LA PRESSE CANADIENNE

Les courses de chariots ont été annulées et la parade qui entamera le festival ne se déroulera qu’au niveau du sol et sans public.

Le rodéo et la foire reconnus mondialement seront de retour cette année après avoir été annulés l’été dernier en raison de la pandémie.

PHOTO JEFF MCINTOSH, LA PRESSE CANADIENNE

Nashville North est une des attractions les plus populaires du festival.

Le Dr Jia Hu, un médecin qui travaille comme conseiller pour le Stampede, dit être convaincu que l’évènement pourra être sécuritaire.

« Nous sommes à un bon endroit à Calgary et en Alberta, a-t-il expliqué. Nos taux de vaccination sont beaucoup plus hauts que ce que j’avais envisagé il y a six ou huit mois. Nous allons implanter un des protocoles de sécurité les plus robustes et novateurs en Alberta. »

Certaines mesures sanitaires ajoutées sont avant-gardistes, a-t-il ajouté.

« Selon mes informations, il s’agit du premier évènement en Alberta qui exigera une preuve de vaccination ou un test rapide. »

PHOTO JEFF MCINTOSH, LA PRESSE CANADIENNE

M. Laurendeau a affirmé que les ventes de billets vont bon train, mais qu’il n’y aura pas plusieurs millions de visiteurs par jour comme avant la pandémie. La plupart des visiteurs viendront probablement de l’Ouest canadien, selon lui.

« Nous souhaiterions certainement voir des gens qui viennent des provinces avoisinantes, mais nous sommes conscients des restrictions actuelles. »

Les festivités du Stampede de Calgary débuteront vendredi.