PHOTO FOURNIE PAR SID BONES-SCOTCHMAN VIA REUTERS

Une équipe de 40 pompiers forestiers québécois s’envolera lundi vers la Colombie-Britannique, où la multiplication des incendies a atteint un point critique dans les derniers jours. L’évacuation du village de Lytton, où le feu a fait au moins deux morts et détruit 90 % de la surface, a marqué les esprits partout au pays.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Pour nous, une quarantaine de ressources, c’est quand même assez important comme déploiement. Pour vous donner une idée, on ne pourrait pas vraiment dépasser le cap du 60 dans une seule province. Le Québec n’est pas la province où on compte le plus de pompiers forestiers », a expliqué samedi le porte-parole de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), Stéphane Caron.

Deux personnes en encadrement, soit un représentant d’agence et un officier à la sécurité, accompagneront les pompiers en Colombie-Britannique. Selon les données des autorités provinciales, au moins 177 incendies actifs faisaient rage à travers la province samedi matin, dont des dizaines qui ont pris naissance au cours des deux derniers jours.

Plus à l’est, des effectifs de la SOPFEU ont déjà décollé au début juillet. En Ontario, deux avions-citernes de type CL-415 ont été déployés, avec à bord de chacun d’eux deux pilotes, deux copilotes et deux techniciens, pour un total de six personnes.

En Alberta, deux officiers ont aussi été envoyés jeudi dernier à Edmonton, avec pour mandat de soutenir les équipes locales sur le terrain.

C’est « la situation qui prévaut au Québec et les précipitations récentes » qui permettent à la SOPFEU de « prêter des ressources à ses collègues des autres provinces sans nuire à sa capacité d’intervention sur le territoire québécois », a soutenu l’organisme dans un communiqué vendredi soir.

« Depuis le début de la saison de protection au Québec, les 421 incendies combattus en zone de protection intensive ont affecté 7672,6 hectares de forêt. En moyenne, 443 incendies sont allumés chaque année affectant 18 390 hectares de forêt au Québec. Nous invitons la population à redoubler de prudence en cette période estivale, où les conditions sont souvent propices à l’éclosion d’incendies », a prévenu l’organisme.

En pleine crise

À Lytton, en Colombie-Britannique, il reste difficile pour le moment de dresser la liste des endroits où sont réfugiés les résidents, en raison de la précipitation dans laquelle s’est déroulée l’évacuation mercredi soir et de l’absence de réseau cellulaire. Les recherches se poursuivent dans l’espoir de retrouver des personnes qui manquent à l’appel à la suite de l’évacuation.

Deux personnes ont péri dans l’incendie, a déjà annoncé la coroner en chef de la province, Lisa Lapointe, vendredi soir. Le sergent Chris Manseau, porte-parole de la GRC en Colombie-Britannique, a précisé samedi qu’une enquête sera lancée au courant des prochains jours dans les environs.

« Nous allons travailler avec les Services de lutte contre les incendies de forêt pour trouver des réponses. Nous savons qu’il y a plusieurs hypothèses sur la table », a-t-il dit, en référence aux nombreuses informations circulant en ligne quant à l’origine de l’incendie, dont certaines voulant qu’il serait criminel.

Au nord-est, la ville de Kamloops est aussi menacée par un incendie qui a déjà forcé certaines évacuations. Vendredi, la coroner Lapointe a déclaré que 719 morts subites avaient jusqu’ici été signalées dans la province pendant la vague de chaleur historique de la dernière semaine. Ce nombre est sans précédent pour une même période ; le nombre de décès est trois fois plus élevé que ce qui se produirait en temps normal.

Rappelons qu’à Ottawa, le gouvernement fédéral de Justin Trudeau entend aussi fournir des renforts. Plus de 300 membres des Forces armées canadiennes ont déjà été envoyés à Edmonton et pourraient être envoyés en Colombie-Britannique au besoin.

Avec La Presse Canadienne