Chaleurs extrêmes dans l’ouest du Canada

Le record de température fracassé au pays

Une longue et dangereuse canicule touche actuellement l’ouest du Canada et persistera au moins jusqu’à mardi. En plus d’un nouveau record pancanadien établi dimanche, une soixantaine de régions de la Colombie-Britannique et de l’Alberta ont enregistré des températures records au cours de la fin de semaine.