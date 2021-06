Le drapeau juché au sommet de l’emblématique tour qui surplombe la colline du Parlement, à l’instar de tous ceux qui flottent devant les immeubles et établissements fédéraux d’un bout à l’autre du pays, est en berne depuis le 1 er juin dernier, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

(Ottawa) Les macabres découvertes de sépultures anonymes sur les sites d’anciens pensionnats autochtones se poursuivent, à la veille de cette fête du Canada où l’unifolié qui flotte au-dessus de la tour de la Paix à Ottawa restera en berne, à la demande de Justin Trudeau.

Mélanie Marquis La Presse

Le premier ministre a exprimé mercredi sa tristesse en réaction à l’annonce, par la Première Nation de Lower Kootenay, de la découverte des restes humains de 182 individus dans des sépultures anonymes sur un site se trouvant près d’un ancien pensionnat pour enfants autochtones à Cranbrook, en Colombie-Britannique.

En marge d’une annonce sur le logement abordable à Kanata, en banlieue d’Ottawa, il a également tenu à lancer un appel au calme, après que des églises catholiques eurent été incendiées et vandalisées dans l’Ouest au cours des derniers jours.

« Ce n’est pas la voie à suivre. La destruction des lieux de culte est inacceptable et doit cesser. Nous devons travailler ensemble pour réparer les torts du passé, et c’est ce que nous continuerons à faire », a-t-il fait valoir.

En début de journée, Justin Trudeau avait écrit sur Twitter que le drapeau du Canada qui trône au sommet de la tour de la Paix du parlement demeurerait en berne pendant la fête du Canada, le 1er juillet prochain, pour rendre hommage aux victimes des pensionnats autochtones.

Ce drapeau juché au sommet de l’emblématique tour qui surplombe la colline du Parlement, à l’instar de tous ceux qui flottent devant les immeubles et établissements fédéraux d’un bout à l’autre du pays, sont en berne depuis le 1er juin dernier, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Ils sont à mi-hauteur de leur mât depuis que la Première Nation de Tk’emlups te Secwépemc a dévoilé avoir fait la découverte de ce que l’on croit être 215 corps d’enfants autochtones anonymes enterrés sur le site de l’ancien pensionnat de Kamloops, en Colombie-Britannique, à la fin du mois de mai.

On a appris ensuite qu’une autre Première Nation, celle de Cowessess, en Saskatchewan, avait retrouvé 751 sépultures anonymes sur le site d’un ancien pensionnat. « Nous avions des camps de concentration ici au Canada », a commenté le leader autochtone Bobby Cameron.

En réaction à ces révélations éprouvantes pour les communautés autochtones et l’ensemble des Canadiens, des célébrations de la fête du Canada ont été annulées, en totalité ou en partie, à Saint-Jean et Fredericton au Nouveau-Brunswick, à Victoria en Colombie-Britannique, et à St-Albert en Alberta, entre autres.

Malgré les appels à l’annulation des festivités par solidarité avec les Autochtones, le ministère du Patrimoine canadien a décidé d’aller de l’avant avec ses évènements virtuels mettant en vedette des artistes de la chanson anglophone, francophone et de langues autochtones.

Le premier ministre Trudeau a avancé que la journée pourrait s’avérer une occasion d’avoir des « réflexions » et des « conversations » sur les « actions concrètes » à poser pour « mettre fin » aux « traumatismes intergénérationnels » des Autochtones.

Dans son rapport déposé en 2015, la Commission de vérité et réconciliation du Canada évaluait à 139 le nombre de pensionnats autochtones ayant existé au pays. Elle calculait aussi que plus de 3200 enfants y avaient péri. Ce chiffre est probablement sous-estimé, relève la professeure Anderson.

L’Église catholique et le gouvernement fédéral ont mis sur pied le système des pensionnats pour les enfants autochtones dans les années 1880 et l’ont exploité pendant plus d’un siècle. L’objectif était de convertir et de dépouiller les enfants autochtones de leur culture.

Des abus physiques et sexuels ont été commis à répétition sur ces enfants dont des milliers sont morts dans les établissements.

Avec La Presse Canadienne