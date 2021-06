(Montréal) Au sujet de possibles fouilles sur les sites d’anciens pensionnats autochtones au Québec, le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, promet que l’approche de Québec ne sera pas « mur à mur », pour ne rien imposer aux communautés qui ont exprimé différents besoins. Une annonce sera faite d’ici quelques jours, assure-t-il.

Stéphanie Marin, Kelly Geraldine Malone

La Presse Canadienne

Les corps enterrés de 215 enfants ont été récemment découverts à Kamloops, en Colombie-Britannique, sur le site d’un ancien pensionnat autochtone. Le gouvernement du Québec avait rapidement été appelé à se prononcer sur cette question : est-il disposé à réaliser de telles fouilles sur son territoire pour retrouver les restes d’enfants autochtones disparus dont le sort n’a pas été révélé à leurs familles ?

Le ministre Lafrenière avait alors indiqué qu’il devait d’abord consulter les communautés avant de se prononcer.

C’est maintenant chose faite : en conférence de presse lundi matin sur un autre sujet, il a indiqué avoir discuté avec leurs chefs au cours des derniers jours.

Leurs positions par rapport aux fouilles sont « à géométrie variable », a rapporté le ministre.

Si certaines communautés autochtones sont prêtes à sécuriser les lieux pour d’éventuelles fouilles, d’autres « nous ont demandé du temps », a-t-il indiqué. Leurs plaies ne sont pas encore cicatrisées et l’annonce des corps retrouvés à Kamloops a ravivé d’anciennes douleurs.

« Il ne faut pas faire dans le mur à mur. Il faut y aller au rythme et selon la volonté des familles et des communautés. »

On ne veut rien imposer, a répété le ministre Lafrenière.

Au Québec, il y a eu 12 pensionnats et foyers autochtones, dont ceux d’Amos, de Sept-Îles et de Pointe-Bleue. Le dernier a fermé ses portes en 1991.

Le Vatican

Après la découverte des corps à Kamloops, de nombreux appels ont été lancés au pape afin qu’il présente des excuses pour le traitement réservé aux enfants autochtones arrachés à leurs familles et placés de force dans ces pensionnats. Celui de Kamloops était dirigé par l’Église catholique.

Dimanche, le pape François a exprimé sa « douleur », sans aller jusqu’à s’excuser.

Cette omission n’a surpris aucun Autochtone, a lancé le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard.

Car ce n’est pas la première fois que des excuses demandées au Vatican sont restées lettre morte.

Il reviendra aux familles des victimes et à leurs communautés de juger cette réaction du souverain pontife, a-t-il tranché.

Toutefois, il ne veut pas que ce refus d’excuses cause une « diversion » de manière à faire oublier la responsabilité des gouvernements au sujet des pensionnats.

D’autres dirigeants autochtones ont exprimé leur déception et leur frustration face aux commentaires du pape François qui, selon eux, sont loin de ressembler à des excuses.

« Cela fait partie du processus de guérison, alors pourquoi le pape ne peut-il pas contribuer à ce voyage de guérison pour les survivants et leurs familles ? », a déclaré lundi à Saskatoon Bobby Cameron, chef de la Fédération des nations autochtones souveraines, en Saskatchewan.

« Tout le monde est peiné et attristé, bien sûr, on le sait : maintenant, il est temps de s’excuser », a estimé le chef Cameron. Il rappelle que la découverte à Kamloops avait rouvert des blessures pour de nombreux Autochtones au sein des 74 Premières Nations de la Saskatchewan qu’il représente.

M. Cameron a déclaré que des excuses sincères du pape et un engagement à tenir des registres des pensionnats gérés par l’Église catholique aideraient les survivants et leurs familles à trouver la guérison. Le chef de la Saskatchewan a déclaré que bon nombre des personnes qu’il représente n’aiment pas utiliser le terme « pensionnat » parce que ce mot ne permet pas d’appréhender toute l’expérience horrible que beaucoup ont vécue à l’intérieur de ces murs. « Pour de nombreux survivants, et leurs familles, c’étaient des institutions de torture, d’agressions et de mort. »

Quelque 150 000 enfants des Premières Nations, métis et inuits ont été enlevés de leur famille et amenés de force dans ces pensionnats fédéraux, qui ont fonctionné pendant plus de 120 ans au Canada. Plus de 60 % de ces pensionnats étaient gérés par des membres de l’Église catholique.

Le premier ministre Justin Trudeau a exhorté vendredi l’Église à assumer la responsabilité de son rôle dans les pensionnats. Il a également demandé aux autorités catholiques de publier ses documents sur les pensionnats. M. Trudeau avait vainement demandé au pape, en 2017 à Rome, d’envisager des excuses pour le rôle de l’Église dans les pensionnats.

Deux ans plus tôt, dans son rapport final en 2015, la Commission de vérité et réconciliation avait notamment demandé au pape, « dans un délai d’un an », de présenter « au nom de l’Église catholique romaine des excuses aux survivants, à leurs familles ainsi qu’aux collectivités concernées pour les mauvais traitements sur les plans spirituel, culturel, émotionnel, physique et sexuel » que les enfants avaient subis dans ces pensionnats. La Commission demandait en fait des excuses semblables à celles faites par le pape Benoît XVI en 2010 aux Irlandais qui avaient été victimes de sévices aux mains de membres de l’Église catholique.