(Ottawa) Le chef d’état-major par intérim de la défense commence à voir des « fissures » apparaître au sein de l’armée, qui doit faire face ces temps-ci à une confluence de défis, tant au pays qu’à l’étranger.

Lee Berthiaume

La Presse Canadienne

Dans une entrevue à La Presse Canadienne, le lieutenant-général Wayne Eyre rappelle que l’armée reste concentrée sur sa mission première : défendre le Canada contre les menaces étrangères et nationales, et aider les Canadiens quand et où cela est nécessaire. Mais il se dit inquiet pour les militaires, alors que l’armée fait face à des cas d’inconduites sexuelles et d’incidents haineux dans ses rangs, aux pénuries de personnel, à la pandémie et à une instabilité croissante dans le monde.

Le commandant des armées estime que ces facteurs de stress, dont beaucoup sont sans précédent de mémoire récente, épuisent les militaires et obligent l’armée à faire des choix difficiles sur les priorités à donner.

PHOTO TIRÉE DE WIKIPÉDIA Le chef d’état-major par intérim, Wayne Eyre

Le chef d’état-major par intérim rappelle que de nombreux militaires ont travaillé sans relâche ces derniers temps, alors que l’armée continue de mener des dizaines de missions à l’étranger tout en appuyant les systèmes de santé de certaines provinces pendant la pandémie et en assurant la distribution canadienne de vaccins.

La pandémie a aussi réduit la formation et le recrutement.

Et alors que de récentes allégations d’inconduite sexuelle ont mis en lumière le besoin urgent de réformer la culture militaire, le général Eyre admet que d’autres priorités ont dû être mises en veilleuse pour s’atteler d’abord à ces problèmes criants.

Tout cela crée un stress important sur l’institution. Je vois donc des fissures dans l’institution à mesure que nous avançons. Wayne Eyre

Les Forces armées canadiennes ont été aux prises pendant des mois avec des allégations sur des comportements sexuels inappropriés impliquant des commandants supérieurs, ce qui a laissé l’armée sous le choc et ses hauts gradés dans la tourmente.

M. Eyre lui-même a amorcé son poste intérimaire actuel après que l’amiral Art McDonald a démissionné en février en raison d’une enquête de la police militaire sur une allégation d’inconduite, cinq semaines seulement après que celui-ci eut pris ses fonctions de chef de la défense du Canada.

La prolifération d’allégations d’inconduite sexuelle impliquant les hauts gradés ainsi que les récentes inquiétudes concernant la présence d’extrémisme de droite dans les rangs ont contraint l’armée à ce que beaucoup considèrent comme une refonte longuement attendue de sa culture.

M. Eyre dit qu’il a embrassé son rôle à la tête de cet effort, qui sera d’une importance vitale pour la santé à long terme des Forces armées.

« Notre autorité morale collective a été diminuée par toutes ces (révélations), a-t-il déclaré. Pour beaucoup de ceux qui ont consacré leur vie à cette institution, c’est profondément douloureux. Mais nous le devons à l’institution — nous le devons à nos concitoyens — de continuer à l’améliorer. »

Le chef d’état-major par intérim de la défense a néanmoins admis que l’instabilité qui en résulte aux plus hauts niveaux de l’armée a créé des défis.

« Cela a eu un impact sur l’élan et la continuité, a-t-il affirmé. Il n’y a aucun moyen de contourner cela. »

La force régulière a perdu environ 2300 membres pendant la pandémie, a indiqué M. Eyre, ce qui oblige de nombreux militaires à en faire plus. En outre, environ 1000 officiers de rang intermédiaire occupent des postes qui ne correspondent pas à leurs compétences — ou pour lesquels ils n’ont tout simplement pas les qualifications.

Et à travers tout cela, le Canada a maintenu une importante présence militaire en Lettonie, en Ukraine et en Irak, au moment où également les changements climatiques menacent la stabilité, la Chine et la Russie mettent à l’épreuve la détermination de l’Occident et les responsables de la défense luttent contre le rythme vertigineux du changement technologique.

« Je suis très, très inquiet parce que nous assistons à une confluence de facteurs de stress dans l’environnement de sécurité, dont nous n’avons pas vu la gravité depuis peut-être un siècle, a déclaré M. Eyre à propos des récents évènements mondiaux. Donc avant la Première Guerre mondiale. »

Alors que l’armée canadienne doit se répandre dans différentes directions, M. Eyre se dit préoccupé par la santé mentale de ses troupes, qui sont également confrontées aux mêmes défis que les autres Canadiens en ce qui concerne la pandémie de COVID-19.

« Lorsque nous avons des pénuries de capacités, ceux qui restent travaillent très dur, a-t-il déclaré. Et donc surtout dans le contexte de la pandémie et de ce stress supplémentaire, je suis assez inquiet pour le bien-être mental et l’impact que cela a sur notre main-d’œuvre. »

Les pénuries de personnel et les priorités concurrentes obligent les militaires à adopter ce que M. Eyre a décrit comme « des discussions de priorisation assez draconiennes, ayant mis certaines initiatives en veilleuse ».

Le chef d’état-major par intérim de la défense a envoyé en mars un message aux troupes leur demandant de se concentrer sur quatre domaines principaux : les gens, y compris la culture militaire ; les opérations ; la formation et la préparation ; et la nécessité de se préparer aux menaces futures.

Des travaux sont également en cours sur ce que M. Eyre a appelé un « plan de reconstitution » pour que l’armée, qui a également considérablement réduit l’entraînement pendant la pandémie, retrouve ses forces et s’affaire sur les quatre priorités.

On ne sait pas exactement combien de temps M. Eyre restera commandant des Forces armées canadiennes. La police militaire n’a fait aucune mise à jour sur son enquête sur M. McDonald depuis février.

Certains se sont demandé si, dans une organisation extrêmement hiérarchisée comme l’armée, M. Eyre était paralysé par l’expression « par intérim » dans son titre.

« Il y a une incertitude quant à combien de temps je vais occuper ce poste, a-t-il reconnu. Mais je dois mettre cela de côté et chaque décision, je dois la prendre sur le long terme et l’assumer. »