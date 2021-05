National

Sécurité de la vieillesse

Ottawa pressé d’augmenter les prestations dès l’âge de 65 ans

(Ottawa) Trois organisations représentant plus d’un million d’aînés à travers le Canada pressent le gouvernement fédéral de bonifier les prestations de la Sécurité de la vieillesse (SV) pour toutes les personnes âgées de 65 ans et plus qui y sont admissibles.