(Ottawa) Les conservateurs demandent au premier ministre Justin Trudeau de permettre à sa cheffe de cabinet de témoigner devant un comité parlementaire sur ce qu’elle savait d’une plainte concernant l’ancien chef de la Défense Jonathan Vance.

Stephanie Taylor

La Presse Canadienne

Des questions ont émergé sur ce que Katie Telford et le bureau du premier ministre savaient de la situation après les récentes déclarations d’un ancien conseiller de M. Trudeau à un comité chargé de faire la lumière sur les inconduites sexuelles dans l’armée.

Elder Marques a déclaré la semaine dernière que Mme Telford ou un assistant l’avait contacté au début de mars 2018 pour parler avec un haut collaborateur du ministre de la Défense Harjit Sajjan au sujet d’un problème impliquant Jonathan Vance.

L’ombudsman militaire de l’époque, Gary Walbourne, venait d’évoquer la plainte contre M. Vance, pour comportement sexuel inapproprié, avec le ministre Sajjan, lors d’une réunion à huis clos le 1er mars 2018.

Bien que la nature de la plainte rapportée par M. Walbourne n’ait pas été confirmée, la chaîne Global a rapporté qu’il s’agissait d’un courriel obscène que M. Vance aurait envoyé à une subalterne en 2012, avant de devenir commandant de l’armée canadienne.

M. Vance, qui a démissionné de son poste de chef d’état-major de la Défense en janvier et a pris sa retraite de l’armée en avril, n’a pas répondu aux demandes de commentaires de La Presse Canadienne, mais Global a rapporté qu’il nie tout acte répréhensible.

M. Trudeau a défendu Mme Telford et son bureau en disant qu’il savait qu’il y avait une plainte contre le général maintenant à la retraite, mais que son bureau n’en connaissait pas la nature.

Des députés conservateurs, dont le chef Erin O’Toole, affirment que des témoignages et des courriels antérieurs montrent que le bureau de M. Trudeau savait que l’allégation concernait une inconduite sexuelle.

La cheffe adjointe de l’opposition, Candice Bergen, a posé une question de privilège à la Chambre des communes, mercredi, affirmant que les preuves contredisaient les déclarations de M. Trudeau selon lesquelles il ne connaissait pas la nature de la plainte contre M. Vance et qu’il avait délibérément induit les parlementaires en erreur.

« Il est scandaleux de croire que tout le monde autour de Justin Trudeau était au courant de ces allégations, mais que le premier ministre ne le savait pas », lit-on dans une déclaration conjointe des députés conservateurs Leona Alleslev et Pierre Paul-Hus ainsi que du porte-parole en matière de défense James Bezan.

« Si Justin Trudeau refuse de permettre à sa cheffe de cabinet de témoigner ou si les libéraux bloquent sa comparution au comité, c’est simplement une preuve de plus que les libéraux se soucient plus de camoufler et de protéger le « boys club » de l’armée que de protéger les femmes qui servent notre pays en uniforme. »

M. Walbourne a témoigné qu’il avait dit à M. Sajjan que la plainte était liée à un « comportement sexuel inapproprié », mais M. Marques a été plus circonspect dans son témoignage la semaine dernière en ce qui a trait à ce que lui et Mme Telford savaient sur la nature de la plainte.

« Je crois qu’on m’a dit que le problème était une question de faute personnelle », a raconté M. Marques au comité de défense des Communes.

« Je dois dire, dans le contexte où j’ai entendu cela, que je pense que ma présomption était certainement que cela pouvait être de nature sexuelle, mais je ne pense pas avoir reçu cette information spécifiquement. »

M. Trudeau a déclaré mercredi à la Chambre des communes que son gouvernement en aurait plus à annoncer bientôt sur des « mesures plus fortes » pour soutenir ceux qui servent dans l’armée.

Le comité de la défense doit se réunir à nouveau vendredi.