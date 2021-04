National

Remplacement des avions CF-18

Ottawa devrait faire son choix en 2022

(Ottawa) La saga des nouveaux avions de chasse pour l’armée canadienne, qui dure depuis plus de dix ans, devrait trouver un certain dénouement l’an prochain, malgré les défis et les retards dus à la pandémie, selon le sous-ministre responsable du dossier.