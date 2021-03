National

Forces armées canadiennes

« Ce n’était pas la pire agression, mais c’était la dernière »

(Ottawa) Lui a écopé d’une contravention de 1500 $, payable en versements de 250 $ par mois, et a conservé son poste dans l’armée. Elle a été agressée par lui, et a fini par quitter les rangs de l’armée, dégoûtée et traumatisée. Et aujourd’hui, elle, Sherry Bordage, rompt le silence. Son récit s’ajoute à celui de toutes ces femmes dont les sorties ont des airs de #metoo militaire.