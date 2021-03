(Ottawa) Le gouvernement fédéral assure que l’accès à l’eau potable dans les communautés autochtones du pays progresse, même si la promesse de garantir cette eau partout ce mois-ci ne sera pas respectée.

Lina Dib

La Presse Canadienne

Mercredi, 38 communautés autochtones continuaient à être sous le coup de 58 avis à long terme sur la qualité de l’eau.

Aucune de ces communautés recensées par le ministère fédéral des Services aux Autochtones n’est située au Québec.

Ottawa se félicite d’avoir levé 101 de ces avis à long terme, depuis novembre 2015, date d’arrivée au pouvoir des libéraux.

Ce sont 5850 foyers et quelque 430 immeubles où on a ainsi pu recommencer à utiliser l’eau du robinet.

Il y a près de six ans, on dénombrait 105 de ces avis ; on y en a ajouté 58 depuis et levé 101.

Le ministère rend disponible dorénavant un site web pour suivre la situation et promet que ce site sera continuellement mis à jour.

Le ministre Marc Miller a également réitéré sa détermination d’amener à zéro le nombre d’avis à long terme mettant en garde contre la qualité de l’eau dans les communautés autochtones.

Cela passe, entre autres, par des travaux de construction de systèmes d’épuration d’eau. Le ministère promet de distribuer « bientôt » les 309 millions prévus pour des travaux ce printemps et cet été.