(Ottawa) Accusé d’avoir voulu protéger son « copain de combat » au détriment des membres des Forces armées, le ministre de la Défense Harjit Sajjan ira témoigner une deuxième fois en comité afin de, a-t-il dit, « remettre les pendules à l’heure ».

Mélanie Marquis

La Presse

Le ministre Sajjan a fait face à un barrage de questions en provenance des banquettes de l’opposition, lundi, à la Chambre des communes. On l’a tour à tour accusé d’avoir préféré « garder de vilains petits secrets » et de s’être conduit de façon « peu honorable », voire « tout à fait honteuse » dans la gestion de ce dossier qui plonge le gouvernement dans l’embarras.

En réponse aux salves conservatrices, il a fait valoir qu’il s’engageait à se présenter pour une seconde fois au Comité permanent de la défense afin de se prononcer sur cette affaire. Et il l’a fait en donnant un avant-goût de son témoignage : la version des faits livrée il y a quelques jours par l’ancien ombudsman militaire Gary Walbourne ne correspond pas à la sienne.

« Je suis en désaccord avec le témoignage livré en comité par M. Walbourne, et je suis impatient de remettre les pendules à l’heure lorsque viendra l’occasion de parler devant le comité », a lancé l’ex-membre des Forces armées canadiennes (FAC), sans toutefois s’avancer sur les raisons de son désaccord. Il a tout de même argué que sa décision de porter l’affaire à l’attention du Bureau du Conseil privé (BCP) était la bonne.

Mais il semble d’ores et déjà que le ministre peinera à convaincre les conservateurs, qui l’accusent de prendre part à une opération de camouflage. « Je crois l’ombudsman lorsqu’il soutient avoir essayé de montrer au ministre des éléments de preuve et que le ministre a répondu qu’il ne voulait pas les voir [...] Il était plus préoccupé par l’image et [le fait de] garder de vilains petits secrets », a reproché la députée Candice Bergen.

L’ancien ombudsman a affirmé la semaine passée aux élus du comité qu’il avait communiqué au ministre dès mars 2018 les allégations d’inconduite sexuelle visant le chef d’état-major de la Défense d’alors, le général Jonathan Vance, mais que son interlocuteur avait refusé d’examiner les preuves à l’appui et plutôt renvoyé l’affaire au BCP, le ministère qui soutient le premier ministre et le Cabinet.

Le bureau du ministre Sajjan n’a pas voulu spécifier quelle portion de ce témoignage posait problème.

PHOTO ADRIAN WYLD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le général Jonathan Vance

Devant le même comité parlementaire, le 19 février dernier, Harjit Sajjan avait refusé net de préciser à quel moment il avait été informé de ces allégations. Il avait cependant plaidé qu’il avait été très désagréablement surpris lorsque les révélations ont fait surface dans un reportage du réseau anglophone Global News, début février.

Le comité continue à creuser

Les membres du comité de la défense nationale réunis lundi se sont entendus pour inviter plusieurs hauts fonctionnaires du gouvernement libéral à témoigner dans le cadre de leur enquête élargie sur les allégations d’inconduite contre les plus hauts gradés de l’armée, soit les anciens chefs d’état-major Jonathan Vance, et son successeur, Art McDonald.

Ils veulent également entendre le capitaine de corvette Raymond Trotter. Selon Global News, celui-ci aurait relayé le mois dernier une allégation d’inconduite visant l’actuel chef d’état-major, l’amiral Art McDonald, qui aurait depuis reçu des menaces anonymes de gens prétendant être des membres haut placés de l’armée et du gouvernement, d’après le même média.

La police militaire a déclenché une enquête sur les allégations visant le général Vance, qui a nié tout acte répréhensible, et une autre sur celles formulées contre l’amiral McDonald, qui s’est temporairement retiré de son poste.

Avec La Presse Canadienne