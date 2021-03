(Vancouver) La directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, sera de retour devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique lundi pour présenter de nouvelles preuves dans son dossier d’extradition.

La Presse Canadienne

L’équipe d’avocats de Mme Meng affirme que ces nouvelles informations prouveront que la banque internationale HSBC était au courant des relations entre Huawei et sa filiale Skycom.

Mme Meng a été arrêtée à l’aéroport de Vancouver en décembre 2018 à la demande des États-Unis. Les autorités américaines allèguent qu’elle a déformé les relations commerciales entre Huawei et Skycom, ce qui aurait pu pousser la banque à contrevenir aux sanctions imposées à l’Iran par les États-Unis.

La directrice financière du géant chinois des technologies est recherchée aux États-Unis pour fraude, sur la base d’allégations qu’elle et l’entreprise nient formellement.

Plus tard cette semaine, ses avocats devraient plaider que l’ex-président américain Donald Trump a utilisé l’arrestation de Mme Meng pour mettre de la pression sur la Chine dans les négociations commerciales entre les deux pays, et donc qu’elle devrait être libérée.

La défense affirme que Mme Meng a été victime d’un abus de procédure, mais le procureur général du Canada croit que cet argument est invalide puisque M. Trump n’est plus en fonction.