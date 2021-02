En entrevue, le président de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, Jean Johnson, soutient que le projet de loi devra être déposé et adopté avant les prochaines élections parce que, dit-il, la période postélectorale « nous rend trop insécures ».

(Ottawa) Les propositions contenues dans le document de réforme des langues officielles de la ministre Mélanie Joly sont saluées par les acteurs du milieu. Ils insistent cependant pour dire qu’un projet de loi doit suivre dans les plus brefs délais.

Catherine Lévesque

La Presse Canadienne

Mme Joly a déposé vendredi son document visant à tracer les grandes lignes de la modernisation à venir de la Loi sur les langues officielles. Elle y aborde de nombreux aspects, allant du respect de la langue de travail à l’immigration francophone, en passant par la nomination de juges bilingues.

Ce document est le fruit des consultations faites dans les dernières années par l’équipe de la ministre, mais également par le commissaire aux langues officielles, les comités des langues officielles du Sénat et de la Chambre des communes, ainsi que des groupes de défense des minorités linguistiques.

Un comité d’experts doit ensuite se pencher sur certaines dispositions du document. Il aura 60 jours pour émettre ses recommandations. Mme Joly promet qu’un projet de loi suivra avant la fin de l’année.

En entrevue, le président de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, Jean Johnson, soutient que le projet de loi devra être déposé et adopté avant les prochaines élections parce que, dit-il, la période postélectorale « nous rend trop insécures ».

Il a cependant bon espoir que cette modernisation pourrait voir le jour beaucoup plus rapidement que prévu, puisqu’on lui a indiqué que le travail est déjà en cours pour l’écriture du projet de loi.

Le sénateur néo-brunswickois René Cormier souhaite que le Comité sénatorial permanent des langues officielles, dont il est le président, puisse rencontrer la ministre Joly « dès que possible » afin de discuter du processus législatif qui mènera à la modernisation de la loi.

Le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, demande quant à lui au gouvernement de « passer de la parole aux actes et de déposer un projet de loi en ce sens dans les plus brefs délais ».

Les partis d’opposition à la Chambre des communes ont tous ajouté leur grain de sel au débat.

Le Parti conservateur et le Nouveau Parti démocratique ont accusé Mme Joly d’avoir repoussé à plus tard une réelle réforme de la loi, alors que le Bloc québécois continue de plaider pour l’application de la loi 101 dans les entreprises à charte fédérale sur le territoire québécois.