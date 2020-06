Kirpal Minhas, âgé de 67 ans, et son épouse Davinder, âgée de 65 ans, deux résidents permanents canadiens, devaient rentrer au Canada au début d’avril, mais leur vol a été annulé.

(Calgary) Un couple de sexagénaires de Calgary coincé en Inde à cause de la pandémie de COVID-19 a été tué vendredi dernier, selon des proches.

La Presse canadienne

Kirpal Minhas, âgé de 67 ans, et son épouse Davinder, âgée de 65 ans, deux résidents permanents canadiens, devaient rentrer au Canada au début d’avril, mais leur vol a été annulé. Selon leurs proches, ils étaient sur le point de prendre un autre vol pour le Canada lorsqu’ils ont été attaqués vendredi soir, chez eux, dans la région du Pendjab.

Selon le gendre du couple, les autorités locales ont indiqué que trois personnes avaient maîtrisé le mari et l’avaient poignardé à mort, alors que sa femme avait été étranglée. La police a précisé à la famille que le gardien de la maison avait été arrêté avec deux autres hommes et que le mobile du crime était le vol. De l’argent et des bijoux ont été volés dans la résidence.

Affaires mondiales Canada est au courant des décès, mais ne pouvait divulguer plus d’informations pour des raisons de confidentialité.

Selon le gendre du couple, Kam Rathore, les Minhas avaient deux filles à Calgary et deux fils aux États-Unis.

Note aux lecteurs :

Version corrigée. Dans une version précédente, on indiquait que le couple avait été tué samedi ; or, il a été tué vendredi soir.