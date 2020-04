Un tireur actif a tenu la police sur le qui-vive en Nouvelle-Écosse avant d’être finalement arrêté dimanche matin.

La Presse canadienne

Selon la caporale Lisa Croteau, porte-parole du détachement de la GRC de la Nouvelle-Écosse, l’individu aurait fait plusieurs victimes. Elle n’en a précisé ni le nombre ni leur état.

La situation s’est compliquée lorsque l’homme s’est emparé d’un véhicule de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) identifié sur le côté arrière par le numéro 28B11.

Le suspect a ensuite changé de véhicule, a indiqué la GRC. Il était au volant d’un véhicule utilitaire Chevrolet de couleur argentée.

L’histoire s’est amorcée samedi soir.

Un premier tweet de la GRC, publié vers minuit, heure locale, demandait à la population d’éviter le secteur de Portapique et de ne pas sortir pendant que la police enquêtait sur des plaintes relatives à des coups de feu.

Mme Croteau a indiqué que la police avait été avisée vers 22 h 30 de la présence dans le secteur « d’une personne portant une arme à feu ». La police a compris que le tireur était actif.

Plusieurs agents en provenance de toute la province ont été dépêchés sur les lieux. Des évacuations se sont déroulées dans le quartier où la première plainte a été signalée.

Dans un gazouillis publié à 9 h, heure locale, dimanche matin, la GRC a demandé de nouveau aux citoyens de Portapique de se mettre à l’abri à l’intérieur de leur résidence et de verrouiller les portes. Ce village riverain de la baie de Cobequid est situé à 41 kilomètres à l’ouest de Truro.

Près de 90 minutes plus tard, le suspect aurait été aperçu plus au nord, sur la route 4, près du terrain de camping Hidden Hilltop. Il a ensuite pris l’autoroute 102 dans la région de Brookfield.

La GRC a identifié le suspect comme étant Gabriel Wortman, un homme âgé de 51 ans. Il s’agit d’un homme blanc, chauve, aux yeux verts, qui mesure environ six pieds et deux pouces. L’homme était considéré comme « armé et dangereux ».