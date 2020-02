Les barricades érigées sur le chemin de fer de Belleville n’ont toujours pas été démantelées, malgré l’ultimatum lancé par la police du Canadien National (CN) et la Police provinciale de l’Ontario (OPP), qui débute son intervention lundi matin.

Mayssa Ferah

La Presse

Raphael Pirro

La Presse

Les Mohawks de Tyendinga ont installé deux barricades sur la voie ferrée qui paralyse le transport des marchandises au pays depuis près de trois semaines. Ils ont reçu l’avertissement hier de démanteler les installations avant minuit, sous peine d’accusations.

Les images relayées par plusieurs médias canadiens montrent une dizaine de VUS de l'OPP et une ambulance arrivés sur le territoire peu après 8 h ce matin pour mettre fin au blocus et procéder à des arrestations. Plusieurs protestataires ont été menottés. Aux alentours de 9 h, la police avait déjà procédé à quelques arrestations, dont on ignore le nombre précis pour l'instant.

La présence policière à Belleville a fait écho à Kahnawake, où les membres de la communauté Mohawk qui bloquent la voie ferrée sur la Rive-Sud de Montréal se sont multipliés. Ils s’inquiètent de la présence policière à Belleville. Ils n’ont toutefois pas l’impression qu’une intervention similaire les amènera à démanteler leurs barricades aujourd’hui.

« On suit la situation là-bas avec attention. Pour le moment, tout se déroule dans le calme. Nous sommes tous connectés et l’ambiance est très tendue en ce moment de notre côté, c’est pourquoi nous demandons aux journalistes de se tenir à l’écart pour le moment », a dit d’emblée l’un des protestataires à La Presse.

Vers 9 h, un deuxième campement a été mis en place, près de deux murets de béton. Ces structures bloquent l'accès à l’entrée de la route menant au campement des opposants qui est situé à proximité des rails. « Nous avons reçu beaucoup de support, mais il y a aussi des gens qui nous prêtent de mauvaises intentions, donc on veut éviter que trop de gens s’approchent du campement », explique le jeune homme.

Les peacekeepers de Kahnawake ont visité le campement à deux reprises depuis ce matin. Ils n'ont pas voulu s'adresser aux médias. Il y a énormément de va-et-vient: des manifestants quittent le campement par dizaine, pour ensuite regagner les lieux. Ils ont gardé le silence devant les journalistes présents sur place.

Samedi, les chefs héréditaires de la nation wet’suwet’en étaient en visite à Kahnawake pour discuter avec plusieurs membres de la communauté.

Levée des barricades

« Les barricades doivent être levées », avait déclaré Justin Trudeau dans un point de presse vendredi. Le premier ministre avait précisé que la décision d’une intervention policière reviendrait aux corps policiers qui chapeautent les juridictions où ont lieu les actions de perturbation.

Dimanche, Justin Trudeau s’est entretenu avec les premiers ministres François Legault, Doug Ford et John Horgan au sujet des différents blocus.

« Le premier ministre a informé les premiers ministres provinciaux des mesures prises pour répondre aux besoins primordiaux au Canada, y compris en ce qui concerne l’approvisionnement en propane, en produits chimiques nécessaires pour le traitement de l’eau potable et en produits agricoles essentiels. Nous demeurerons en communication étroite avec les provinces pour répondre aux besoins urgents, au besoin, et nous continuerons d’appuyer les efforts déployés de manière concertée pour régler la situation », a fait savoir Ottawa.

Les premiers ministres ont « réaffirmé leur engagement » envers une solution pacifique.

Une intervention qui risque l’aggravation, selon Blanchet

« Le devoir du premier ministre du Canada n’est pas de solliciter l’intervention des forces policières des provinces, mais bien, au contraire, de tout faire pour l’éviter ! », a exprimé le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet.

Yves-François Blanchet est revenu sur sa « feuille de route » pour sortir de la crise, qui inclut notamment le retrait de la GRC du territoire wet’suwet’en.

« Je comprends l’impatience du CN et du premier ministre ontarien qui imposent un ultimatum, dont l’échéance est à minuit ce dimanche, aux manifestants qui obstruent la voie ferrée à Belleville. Toutefois, il y a lieu de craindre que cette tentative de sortie d’une crise que le gouvernement canadien n’a pas su gérer n’ait au contraire pour effet de l’empirer. »

Blanchet est revenu sur sa « feuille de route » pour sortir de la crise, qui inclut le retrait de la GRC du territoire wet’suwet’en, la suspension temporaire des travaux du gazoduc Coastal Gaslink, et la création d’une « table de discussion durable » pour faire la médiation entre les parties.

« Non seulement ce plan est-il de nature à faire enlever les barricades, mais il confère au gouvernement une autorité morale à laquelle il semble plutôt avoir renoncé et offre aux provinces et au Québec la meilleure chance d’éviter le recours à la force pour rétablir la circulation ferroviaire », a-t-il ajouté.

« Il n’est pas trop tard », conclut Blanchet.