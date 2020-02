Lorsqu’il a pris la parole devant les députés, mardi, le premier ministre Justin Trudeau a réitéré que le gouvernement allait continuer de « travailler jour et nuit » pour trouver une façon de dénouer l’impasse et éviter que les choses ne s’enveniment.

Blocus ferroviaire: Trudeau et Scheer aux antipodes

(Ottawa) Après que des chefs autochtones eurent lancé un appel au dialogue, le grand chef de Kanesatake allant jusqu’à demander la levée des barricades, Justin Trudeau leur a fait écho dans un discours officiel en Chambre – un discours que le chef conservateur Andrew Scheer a immédiatement descendu en flammes.

Mélanie Marquis

La Presse

Pas de grande annonce, mais une main tendue : lorsqu’il a pris la parole devant les députés, mardi, le premier ministre a réitéré que le gouvernement allait continuer de « travailler jour et nuit » pour trouver une façon de dénouer l’impasse et éviter que les choses ne s’enveniment.

Réitérant sa volonté de trouver une solution pacifique au blocus ferroviaire tout en préservant l’état de droit, Justin Trudeau a qualifié la situation actuelle de « moment charnière » de l’histoire du pays. Et aux Autochtones, il a signalé qu’il comprenait leur scepticisme compte tenu du passé colonial du Canada.

Il a déploré que « certains voudraient qu’on agisse dans la précipitation » et croient que l’usage de la force s’impose pour déloger les manifestants. L’intervention du président a été requise pendant ce segment du discours, alors que des commentaires fusaient dans les banquettes de l’opposition conservatrice.

Le chef intérimaire conservateur Andrew Scheer a aussitôt taillé en pièces le discours de son rival. « C’était la réponse la plus faible à une crise nationale », a-t-il martelé, taxant cette allocution de « salade de mots » et reprochant au premier ministre d’avoir échoué à dénoncer les actions des « activistes radicaux » et de leurs « blocages illégaux ».

Il a prévenu que ces manifestants – dont plusieurs ont selon lui peu ou pas de liens du tout avec la communauté Wet’suwet’en – « ne vont pas arrêter tant que notre secteur pétrolier et gazier ne sera pas stoppé ». Le leader intérimaire a argué que tous n’avaient « pas le luxe » de passer leurs journées à manifester.

À son tour de parole, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a critiqué les propos d’Andrew Scheer, qu’il a jugés source de division. Il a toutefois reproché au gouvernement Trudeau sa lenteur à agir, se demandant à voix haute pourquoi faire une « adresse ministérielle si t’as rien à dire ».

Car selon lui, « les pistes de solution ne sont pas beaucoup plus claires » à l’issue du discours.

« Un dialogue authentique », demande Bellegarde

Un peu plus tôt, en conférence de presse, le chef de l’Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde déclarait que « ce que nous voulons, c’est un apaisement des tensions, et un dialogue ».

« Nos gens font des actions parce qu’ils veulent voir de l’action – et lorsqu’ils voient que des joueurs-clés agissent de façon positive, lorsqu’ils constatent qu’il y a un engagement vers un dialogue authentique pour s’attaquer à cette situation difficile, les gens réagiront de manière positive », a-t-il argué à un jet de pierre de l’édifice de l’Ouest.

L’enjeu du blocus ferroviaire qui dure depuis près de deux semaines risque fort de dominer les débats à la Chambre des communes, alors que les députés effectuent un retour à Ottawa après une semaine passée dans leurs terres. La crise est telle qu’elle a incité Justin Trudeau à annuler sa présence à un sommet international dans les Caraïbes.

Un débat d’urgence se tiendra d’ailleurs mardi soir à la Chambre des communes au sujet des relations du Canada avec les peuples autochtones, à la requête du néo-démocrate Peter Julian et du bloquiste Alain Therrien.

Les chefs héréditaires de la Première Nation Wet’suwet’en, dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, s’opposent au passage du gazoduc malgré l’approbation reçue des conseils de bande élus.

Depuis que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a fait exécuter une première injonction contre les opposants au gazoduc Coastal GasLink, des manifestations ont causé une perturbation du réseau ferroviaire du Canadien National dans l’est du Canada, une suspension de services de train de passagers de VIA Rail et une perturbation temporaire de la circulation dans plusieurs villes.

