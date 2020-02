(Ottawa) Alors que les manifestations en appui à la communauté Wet’suwet’en continuent de perturber le trafic ferroviaire à l’échelle du pays, Justin Trudeau invite les parties à trouver une solution « très rapidement ».

Mélanie Marquis

La Presse

Le premier ministre, qui se trouvait du côté du Sénégal, a assuré suivre la situation de près. « Je reçois régulièrement de l’information sur ce qui est en train de se passer, et je vais avoir un appel avec plusieurs ministres plus tard aujourd’hui pour faire un suivi sur ces enjeux des manifestations à travers le pays », a-t-il soutenu.

« Nous sommes évidemment très fiers du fait qu’au Canada, on est une démocratie qui reconnaît, qui va toujours défendre, le droit de manifester de façon paisible, mais nous sommes aussi un pays de la règle de droit, et c’est important que toutes ces lois soient respectées », a-t-il indiqué en conférence de presse à Dakar.

« J’appelle toutes les parties à travailler en dialogue pour résoudre cet enjeu très rapidement », a enchaîné Justin Trudeau aux côtés du président sénégalais Macky Sall. Après cette visite en sol africain, le premier ministre canadien doit prendre le chemin de l’Allemagne pour participer à la Conférence de Munich sur la sécurité.

Mais selon le chef néo-démocrate Jagmeet Singh, Justin Trudeau doit interrompre son voyage et mettre le cap sur le Canada. Et au passage, il témoigne de son soutien à l’endroit de la Première Nation de Colombie-Britannique qui s’oppose au projet de gazoduc GasLink, qui traverse son territoire.

« C’est déchirant de voir des matriarches autochtones traînées hors de leurs terres. Si Justin Trudeau veut que les gens le croient lorsqu’il affirme que les relations de nation à nation sont ce qu’il y a de plus important, il doit revenir et passer de la parole à l’action », a écrit Jagmeet Singh sur Twitter, mercredi matin.

« Après des siècles de colonialisme, la voie à suivre n’est pas facile, mais refuser de parler et prétendre que le gouvernement fédéral n’a pas de rôle à jouer est un échec de leadership. Dans tout le pays, la situation s’aggrave. PM Trudeau doit revenir ici et rencontrer les chefs », a ajouté M. Singh.

En matinée, la Chambre de commerce du Canada a exhorté « tous les paliers de gouvernement à travailler ensemble pour mettre fin immédiatement au blocage et rétablir l’ensemble du service ferroviaire ». Car « du propane au grain aux biens de consommation, les chaînes d’approvisionnement du Canada sont sévèrement affectées » par la situation, a déclaré l’organisation par voie de communiqué.

Lignes exo : annulation de trains mercredi

Le transporteur exo a confirmé en fin de nuit, mercredi, l’annulation de tous les départs des trains de banlieue de la ligne exo 4 pour la journée, entre Candiac et le centre-ville de Montréal.

Tout comme ce fut le cas lundi et mardi, le service ferroviaire est annulé pour une durée indéterminée en raison de la présence de manifestants aux abords de la voie ferrée qui est la propriété du Canadien Pacifique (CP).

Cette perturbation touche les usagers de quatre gares de la Montérégie : Candiac, Delson, Saint-Constant et Sainte-Catherine, de même que ceux des gares LaSalle et Du Canal, à Montréal. Les usagers des gares Montréal-Ouest et Vendôme peuvent se rendre à la gare Lucien-L’Allier, au centre-ville, en utilisant d’autres lignes d’exo qui passent par ces deux gares.

La ligne exo 4 traverse le fleuve Saint-Laurent en utilisant le pont ferroviaire situé tout juste en amont du pont Honoré-Mercier.

Depuis la semaine dernière, des services de trains de passagers et de marchandises au Canada sont perturbés par des opposants autochtones au projet de gazoduc Coastal GasLink, en Colombie-Britannique.

D’ailleurs, le service de train de VIA Rail entre Montréal et Toronto et entre Ottawa et Toronto est encore interrompu dans les deux directions mercredi, en raison de manifestants qui bloquent depuis quelques jours la voie ferrée à Belleville, en Ontario. Trente-quatre liaisons prévues mercredi ont déjà été annulées.

-Avec La Presse canadienne