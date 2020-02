(Ottawa) Les deux tiers des 347 Canadiens qui cherchaient à quitter la ville de Wuhan pour s’éloigner de l’épidémie de coronavirus embarquaient sur des vols en direction du Canada jeudi.

Lina Dib

La Presse canadienne

Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a confirmé qu’un second avion devra évacuer les citoyens canadiens laissés sur le sol chinois. Ce second vol est prévu pour le 10 février, attendu au Canada le lendemain.

« Avec le deuxième appareil canadien, on sera capable de ramener tout le monde », a assuré le ministre Champagne au cours d’une conférence de presse, jeudi après-midi à Ottawa.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne.

Les personnes rapatriées jeudi devraient arriver à la base militaire de Trenton, dans le sud de l’Ontario, aux petites heures, vendredi matin. Une cinquantaine de Canadiens auront été évacués par un avion américain qui les déposera à Vancouver vendredi matin. De là, ils seront également transportés à Trenton, en Ontario.

L’avion canadien attendait 211 personnes, inscrites sur son manifeste de vol. Le ministre Champagne a dit que 194 de ces personnes se sont présentées à l’aéroport. Il suppose que les absents ont changé d’avis et décidé de ne pas quitter la Chine.

Le nombre exact de Canadiens évacués jeudi ne sera révélé qu’une fois que l’avion canadien et l’avion américain auront décollé de Wuhan.

À leur arrivée au Canada, les évacués seront mis en quarantaine à la Base des Forces canadiennes de Trenton pendant deux semaines.

La ministre fédérale de la Santé, Patty Hajdu, devra peut-être prévoir un autre lieu de quarantaine le 11 février. Elle dit attendre de savoir combien de personnes seront rapatriées avant de retenir d’autres facilités que Trenton.

Wuhan est l’épicentre de l’épidémie de coronavirus, qui a maintenant rendu malades plus de 28 000 personnes et en a tué 563 en Chine.

Navires de croisière en quarantaine

Deux Canadiens qui se trouvaient sur un bateau de croisière mis en quarantaine au large du Japon ont contracté le virus. Le ministre Champagne rapporte que ces deux personnes ont été transférées à un hôpital japonais.

Ils sont 255 Canadiens à bord du Diamond Princess où quelque 3700 passagers et membres d’équipage sont coincés, retenus au large du port de Yokohama, au sud-ouest de Tokyo.

« On est en contact avec la compagnie qui est propriétaire de ce navire et on travaille avec les autorités japonaises », a assuré le ministre Champagne. Certaines des personnes à bord réclament des médicaments pour d’autres soucis de santé. Le ministre Champagne a dit examiner avec les autorités sanitaires japonaises ce qu’il est possible de faire.

Un second navire de croisière, au large de Hong Kong celui-là et également en quarantaine, a une trentaine de Canadiens à bord, selon le ministre.

Liste des pays et territoires touchés par l'épidémie

CHINE

Plus de 28 000 personnes ont été contaminées en Chine continentale. Au moins 563 d’entre elles sont mortes.

La quasi-totalité des décès sont intervenus dans la province du Hubei, berceau de la contagion, dont Wuhan est la capitale.

-Une personne est en outre morte à Hong Kong où au moins 22 cas ont été enregistrés.

-Dix cas ont été signalés à Macao.

-Un cas au Tibet

ASIE-PACIFIQUE

Corée du Sud : 23 cas

Japon : 45 cas dont 20 à bord du paquebot Diamond Princess en quarantaine au large de Yokohama

Taïwan : 13 cas

Cambodge : un cas

Malaisie : 14 cas

Philippines : trois cas dont un mort à Manille, un Chinois originaire de Wuhan, le premier décès hors de Chine

Singapour : 30 cas

Thaïlande : 25 cas

Vietnam : dix cas

ASIE DU SUD

Inde : trois cas

Népal : un cas

Sri Lanka : un cas

Australie : 14 cas

AMÉRIQUES

Canada : cinq cas, auxquels s’ajoutent deux autres Canadiens qui étaient à bord du bateau de croisière bloqué dans le port de Yokohama, au Japon.

États-Unis : 12 cas

EUROPE

Allemagne : treize cas

Belgique : un cas

Espagne : un cas

Finlande : un cas

France : six cas

Italie : deux cas

Suède : un cas

Royaume-Uni : trois cas

Russie : deux cas

MOYEN-ORIENT

Émirats arabes unis : cinq cas