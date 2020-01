La controverse entourant SNC-Lavalin a des répercussions pour le Canada à l’international, qui cède du terrain dans le classement annuel de Transparency International des pays considérés parmi les moins corrompus.

Julien Arsenault

La Presse canadienne

Selon le plus récent indice de perception de la corruption (IPC) de l’organisation établie à Berlin, le Canada occupe maintenant le 12e rang sur la liste des 180 pays évalués. Il s’agit d’un recul de trois places par rapport à 2018.

Le pays a obtenu une note de 77, ce qui le place en tête dans les Amériques, alors que les États-Unis viennent au 23 rang.

En ce qui a trait au Canada, le document souligne notamment que la « faible application de la législation anticorruption » s’est reflétée avec le dossier concernant SNC-Lavalin, qui faisait face à des accusations de fraude et de corruption jusqu’en décembre dernier.

Au terme d’un accord entre la défense et la Couronne, la division de construction de l’entreprise a plaidé coupable à une accusation de fraude pour des gestes posés en Libye entre 2001 et 2011.

La firme d’ingénierie et de construction a écopé d’une amende de 280 millions, mais a obtenu un arrêt des procédures à l’égard des accusations de fraude et de corruption qui pesaient sur elle et sur sa division SNC-Lavalin International. Cela semble écarter la possibilité que la firme ne soit plus en mesure de soumissionner sur des contrats publics pour une période pouvant atteindre 10 ans.

Transparency International estime également que le Canada devient un endroit de plus en plus prisé pour effectuer du blanchiment d’argent par l’entremise de « sociétés anonymes » pour ainsi éviter de payer des impôts.

Le Danemark et la Nouvelle-Zélande sont considérés comme les pays les moins corrompus grâce à leur note de 87 points. À l’autre bout de l’échelle se trouve la Somalie, le Soudan du Sud et la Syrie, avec des scores respectifs de 9, 12 et 13 points.