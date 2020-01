(Saint-Jean) Le gouvernement fédéral se prépare à déployer l’armée canadienne pour venir en aide aux Terre-Neuviens qui doivent se relever du passage d’un blizzard qui a paralysé sa capitale St. John's et l’est de la province avec des quantités de neige record. Certains secteurs ont reçu plus de 70 centimètres de neige.

La Presse canadienne

Le premier ministre Dwight Ball a demandé l’aide d’Ottawa samedi. Le ministre fédéral des Ressources naturelles, Seamus O’Regan, a affirmé qu’Ottawa va déployer toutes les ressources possibles sur le terrain, particulièrement dans la région de St. John's durement éprouvée. Même si aucun détail n’a été dévoilé sur l’aide qu’apportera l’armée, le ministre O’Regan a assuré que l’accès à l’hôpital principal de la capitale sera la priorité.

Entre-temps, les recherches ont repris dimanche matin pour trouver un homme de 26 ans porté disparu dans la tempête. Selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Joshua Wall a disparu après avoir quitté le domicile familial à Roaches Line pour se rendre à pied chez un ami à Marysvale. Il aurait possiblement emprunté un secteur boisé.

L’état d’urgence déclaré vendredi à St. John's et dans plusieurs municipalités environnantes demeurait en vigueur dimanche, obligeant la fermeture des commerces et entreprises et interdisant l’accès aux routes, sauf aux véhicules d’urgence.

PHOTO J. DAVID MITCHELL VIA REUTERS

L’heure est donc au pelletage et les équipes de Newfoundland Power s’affairent à rétablir le courant à quelque 3500 clients.

Tous les vols ont été annulés à l’aéroport international de St. John's de Terre-Neuve et il était encore incertain dimanche matin à quel moment l’aéroport va pouvoir reprendre ses opérations.

Par ailleurs, les Terre-Neuviens ne doivent pas ranger leur pelle trop loin puisque d’autres précipitations de neige sont annoncées en début de semaine pour l’est de Terre-Neuve.

PHOTO J. DAVID MITCHELL VIA REUTERS

Selon les prévisions d’Environnement Canada, la prochaine bordée laissera généralement 10 cm et peut-être plus par endroits.