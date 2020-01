(Londres) Le Canada et d’autres pays demandent qu’une aide financière soit versée par l’Iran aux familles des personnes tuées lorsque les forces iraniennes ont abattu un avion près de Téhéran, la semaine dernière.

La Presse canadienne

Cette demande fait partie des cinq éléments inclus dans une entente conclue lors d’une rencontre présidée par le Canada à Londres, jeudi, avec des représentants du Royaume-Uni, de la Suède, de l’Afghanistan et de l’Ukraine.

Ces pays demandent aussi à l’Iran de respecter les souhaits des familles qui souhaitent rapatrier les corps des 176 personnes tuées, un accès complet au personnel consulaire et aux enquêteurs et une enquête criminelle indépendante et crédible.

Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, était présent à la réunion.