(Hillsburn) Les recherches aériennes pour retrouver les cinq pêcheurs qui travaillaient sur un bateau aux pétoncles qui a coulé dans la baie de Fundy, en Nouvelle-Écosse, ont été suspendues jusqu’à dimanche.

La Presse Canadienne

Quant aux fouilles au sol, elles ont été interrompues pour une durée indéterminée. Dans un communiqué, la GRC a mentionné qu’un hélicoptère du ministère provincial des Terres et des Forêts a été utilisé vendredi pour survoler 20 kilomètres de côte de la Nouvelle-Écosse entre Hillsburn et Morden, le long de la rive sud-ouest de la province.

La recherche n’a pas permis de trouver les pêcheurs disparus ni aucun débris du bateau, qui a coulé tôt mardi matin avec six personnes à bord.

Le communiqué de la police indique que les recherches au sol ont été suspendues vendredi et n’ont pas eu lieu samedi « en raison de problèmes de sécurité liés aux conditions météorologiques ».

Cette décision a été prise après avoir évalué le terrain et la marée du haut des airs et au sol. Les conditions étaient jugées dangereuses, souligne la GRC.

Le corps d’un pêcheur a été retrouvé mardi soir, mais le bateau et les autres membres d’équipage ainsi que le capitaine n’ont pas encore été trouvés.

La mairesse de Yarmouth, Pam Mood, a décrit en entrevue vendredi que l’ambiance dans sa communauté — d’où est originaire la moitié de l’équipage — est sombre.

Le navire de pêche appartient à Yarmouth Sea Products, qui a déclaré jeudi dans un communiqué que Darby était le port d’attache du bateau.

Les propriétaires ont expliqué qu’« un évènement inconnu » a fait chavirer le bateau, car aucun appel de détresse n’a été émis par radio.

Le Centre conjoint de coordination de sauvetage, à Halifax, a été alerté d’un problème mardi à 5 h 50 (heure locale), lorsqu’il a reçu un signal de la radiobalise de localisation d’urgence du bateau, un dispositif qui se déclenche automatiquement lorsqu’il est submergé.

La boîte noire qui suit la progression du navire a été vérifiée par la compagnie. Celle-ci a déclaré qu’il avait été déterminé que le bateau avait quitté le lieu de pêche vers 1 heure du matin le 15 décembre.

L’entreprise affirme que les prévisions indiquaient que le temps se détériorerait plus tard dans la journée de lundi et mardi, et que par conséquent, les navires avaient quitté les lieux de pêche de la baie et retournaient à Digby.

Le Bureau de la sécurité des transports a envoyé une équipe pour déterminer le niveau d’enquête qui sera effectué.

Les hommes à bord du bateau disparu étaient Aaron Cogswell, Leonard Gabriel, Daniel Forbes, Michael Drake, Eugene Francis et le capitaine du bateau, Charles Roberts.

La sœur cadette de Michael Drake, Raelene Carroll, a mentionné en entrevue que le corps retrouvé mardi était celui de son frère.

Michael Drake, 48 ans, était originaire de Fortune, une municipalité de Terre-Neuve-et-Labrador, dans la péninsule de Burin. Mme Carroll a indiqué que la famille était en processus pour ramener le corps dans la province.