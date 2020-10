(Vancouver) Un avocat de Meng Wanzhou, la numéro deux du géant chinois des télécoms Huawei, a estimé mercredi qu’un policier fédéral canadien n’avait pas expliqué de façon « honnête » pourquoi il avait attendu trois heures avant d’arrêter sa cliente fin 2018 à Vancouver.

Agence France-Presse

L’agent Winston Yep, de la Gendarmerie royale du Canada (GRC, police fédérale), était de retour à la barre devant un tribunal de Vancouver pour une troisième journée d’audiences dans le cadre de la demande d’extradition de Mme Meng par les États-Unis.

La directrice financière du groupe chinois est accusée par Washington d’avoir contourné les sanctions américaines contre l’Iran.

M. Yep a déclaré cette semaine qu’il n’avait pas arrêté Mme Meng à bord lorsque son avion a atterri à Vancouver pour des « raisons de sécurité », indiquant à la justice canadienne qu’elle pouvait être en possession d’un couteau ou accompagnée de gardes du corps.

« Mon opinion est que ce n’est pas une réponse honnête. La sécurité n’a jamais été un enjeu, c’est ce que je vous suggère », a répliqué l’un des avocats de Mme Meng, Richard Peck, lors du contre-interrogatoire de M. Yep.

L’agent a également affirmé que les douaniers voulaient d’abord interroger la ressortissante chinoise sur des questions d’immigration.

Un officier de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui a interrogé Mme Meng et lui a demandé les codes secrets de ses appareils électroniques, devait ensuite témoigner.

Les avocats de Mme Meng accusent les autorités canadiennes d’avoir violé les droits de leur cliente, notamment en laissant les douaniers l’interroger pendant trois heures sans qu’elle sache pourquoi, avant que la police fédérale ne l’arrête officiellement.

Pendant ces trois heures, la dirigeante de Huawei n’a pu contacter son avocat ou le consulat chinois, selon la défense, qui réclame l’arrêt des procédures à son encontre.

Les avocats de Mme Meng affirment que les autorités canadiennes et américaines « ont conspiré pour retarder l’arrestation de Mme Meng et tenté d’obtenir des informations qui aideraient les autorités américaines à la poursuivre pour fraude », notamment en confisquant ses appareils électroniques.

Son interpellation est à l’origine d’une crise sans précédent entre Pékin et Ottawa. Quelques jours après, l’ex-diplomate canadien Michael Kovrig et son compatriote, le consultant Michael Spavor, avaient été arrêtés en Chine, avant d’être inculpés d’espionnage mi-juin.

Leur détention est largement considérée en Occident comme une mesure de représailles.