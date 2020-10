(Montréal) Charmaine Nelson parie que si vous demandiez aux gens des villes du Canada ce qu’ils connaissent de l’histoire de l’esclavage dans ce pays, la plupart seraient surpris d’apprendre que cette pratique a même eu lieu.

« Il y a 200 ans d’histoire d’esclavage dans ce pays qui n’a pas encore été-même superficiellement-pris en charge ou abordé par les universitaires, le public profane ou les médias », a déclaré Charmaine Nelson, titulaire d’une nouvelle chaire de recherche sur la diaspora noire.

Mais c’est quelque chose que Charmaine Nelson, une ancienne professeure d’histoire de l’art à l’Université McGill, espère changer alors qu’elle dirige le lancement du premier institut de recherche au pays dédié à l’étude de l’esclavage canadien.

L’esclavage canadien, a-t-elle expliqué, a eu lieu dans une fenêtre de 200 ans avant 1833. C’est l’année où la Slavery Abolition Act a été adoptée au Royaume-Uni, ordonnant officiellement la fin de l’esclavage dans la plupart des colonies britanniques, y compris ce qui est devenu le Canada.

L’Institut pour l’étude de l’esclavage canadien sera établi à la Nova Scotia School of Art and Design (NSCAD) à Halifax, où Charmaine Nelson a déclaré que les universitaires, les artistes, les cinéastes et autres seront encouragés à explorer l’esclavage à travers différents médias.

L’infrastructure de l’institut est financée par la Fondation canadienne pour l’innovation et le ministère des Communautés, de la Culture et du Patrimoine de la Nouvelle-Écosse.

« L’impact du travail du Dr Nelson pour découvrir, préserver et partager la difficile histoire de l’esclavage transatlantique commencera ici à Halifax-une ville qui continue de faire face au racisme systémique fondé sur des générations de discrimination-et il se propagera à travers le pays et autour du monde », a déclaré Andy Fillmore, député libéral d’Halifax, dans un communiqué lors de l’annonce initiale du projet.

L’esclavage au Canada a déjà été exploré dans des films et des livres, tels que The Book of Negroes de Lawrence Hill et The Hanging of Angelique d’Afua Cooper, qui détaille la mort de Marie-Joseph Angelique, une femme noire asservie à Montréal ver 1730.

En 2008, l’Ontario a désigné le 1er août comme Journée de l’émancipation pour commémorer l’Acte d’abolition de 1833, et la sénatrice Wanda Thomas Bernard de la Nouvelle-Écosse fait pression pour que la Journée de l’émancipation soit reconnue partout au Canada.

Mais la question reste litigieuse-et des dirigeants politiques, entre autres, contestent encore l’idée que le racisme systémique, qui, selon les chercheurs, peut remonter à l’histoire de l’esclavage et à toutes les conséquences qui en découlent, existe au Canada.

En juin, alors que des manifestations de masse contre le racisme et la brutalité policière éclataient aux États-Unis et au Canada après la mort de George Floyd au Minnesota, le premier ministre du Québec, François Legault, a affirmé que, contrairement aux États-Unis, le Québec n’avait « pas vécu l’esclavage ».

Cependant, l’une des figures historiques les plus importantes de la province, James McGill, qui a fondé l’université portant son nom, possédait des esclaves.

L’université a déclaré la semaine dernière qu’elle prévoyait d’installer une plaque à côté d’une statue de James McGill sur son campus décrivant son « implication dans la traite transatlantique des esclaves et sa propriété de peuples réduits en esclavage ».

Charmaine Nelson, s’exprimant dans une interview avant l’annonce de McGill, a déclaré que l’université devait aller beaucoup plus loin pour reconnaître comment elle avait bénéficié de l’esclavage-et adopter des politiques concrètes pour lutter contre le racisme anti-noir.

« Sur le dos de qui a-t-il fait son argent ? » a demandé Charmaine Nelson.

Un débat similaire se déroule en Ontario et en Nouvelle-Écosse, les descendants d’Afro-Américains qui sont venus au Canada en tant que loyalistes britanniques pendant la Révolution américaine-dont certains ont été réduits en esclaves-se battent toujours pour faire reconnaître leurs droits fonciers.

Le 29 septembre, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Stephen McNeil, s’est excusé auprès des Noirs et des Autochtones pour le racisme systémique dans le système de justice et a déclaré que son gouvernement était déterminé à procéder à des réformes.

Rachel Zellars, avocate et professeure adjointe au Département de justice sociale et d’études communautaires de l’Université Saint Mary’s à Halifax, a déclaré qu’il était impossible de comprendre les mouvements actuels qui contestent le racisme anti-Noirs dans le monde sans d’abord comprendre l’histoire de l’esclavage.

Avoir l’institut dans les Maritimes est également essentiel, a déclaré Rachel Zellars dans une interview, car la place de la région dans les routes transatlantiques des esclaves est « extrêmement traçable » -notamment en ce qui concerne le commerce avec les Antilles.

Elle a dit qu’elle espérait que les gens en apprendraient davantage sur les femmes noires asservies qui ont été amenées au Canada des États-Unis et qui ont été à nouveau esclaves ici, comme Elizabeth Watson, qui est venue à Halifax de Boston et s’est battue pour sa liberté devant les tribunaux.

Elle espère également que le lien entre des biens spécifiques et la place du Canada dans la traite des esclaves sera mieux connu. Rachel Zellars a expliqué que la morue salée était envoyée du Canada atlantique aux Antilles pour nourrir les esclaves travaillant dans les plantations de canne à sucre, d’où le sucre raffiné était renvoyé au Canada et utilisé dans les distilleries de rhum.

« Je veux que les gens fassent cette association quand ils ont cette gorgée de rhum », a-t-elle expliqué. « Ces relations commerciales sont d’une importance vitale, et elles sont souvent négligées lorsque nous pensons à l’esclavage. »

Charmaine Nelson a déclaré qu’elle travaillait actuellement à trouver un espace physique pour l’institut-d’ici la nouvelle année, espère-t-elle-et à obtenir plus de financement pour attirer les meilleurs chercheurs à Halifax.

Elle a déclaré qu’elle souhaitait voir des travaux qui approfondissent des sujets sous-étudiés, notamment ce que portaient les esclaves au Canada, comment les Africains réduits en esclavage et les peuples autochtones réduits en esclavage interagissaient en Nouvelle-France (le Québec moderne), comment le climat du Canada a affecté la vie des esclaves. »

Charmaine Nelson a déclaré que les siècles d’esclavage au Canada méritaient une sérieuse réflexion intellectuelle et sociale.

« L’esclavage transatlantique tel qu’il s’est produit au Canada. . . a duré 200 ans », donc il doit être pris au sérieux a-t-elle déclaré.