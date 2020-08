PHOTO JUSTIN TANG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE

La déclaration déposée à la Cour supérieure de l’Ontario par trois personnes qui travaillaient sous Cameron Jay Ortis indique qu’il les aurait dénigrées, qu’il aurait minimisé leur valeur et leur travail, et qu’il leur aurait causé une détresse et des souffrances mentales importantes.