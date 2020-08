Cette condamnation à mort survient alors que les relations entre le Canada et la Chine sont particulièrement froides.

(Pékin) Un citoyen du Canada, Xu Weihong, vient d’être condamné à la peine de mort en Chine pour le rôle qu’il a joué dans une affaire de stupéfiants.

La Cour municipale intermédiaire de Guangzhou a aussi condamné son présumé complice, Wen Guanxiong, à l’emprisonnement à perpétuité.

En Chine, les prononcés de peine capitale sont automatiquement soumis au plus haut tribunal du pays pour révision.

Le tribunal de Guangzhou, une ville qui est au cœur d’une région industrielle chinoise importante, près de Hong Kong, n’a pas donné d’explications sur le sort réservé aux deux condamnés.

Cependant, des médias locaux rapportent qu’ils ont réuni dès octobre 2016 les instruments et les ingrédients nécessaires à la fabrication de kétamine, un anesthésique et analgésique à action rapide, et que la drogue était ensuite entreposée au domicile de Xu Weihong, à Guangzhou, avant d’être écoulée.

La presse locale ajoute que la police a saisi 120 kilogrammes de kétamine à la résidence de Xu Weihong et à un autre endroit.

Cette condamnation à mort de Xu Weihong survient alors que les relations entre le Canada et la Chine sont particulièrement froides. Or, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, assure qu’il n’y a aucun lien à établir entre la condamnation du citoyen canadien et l’état des relations entre les deux pays.

Deux autres Canadiens ont été condamnés à mort en Chine au cours de la dernière année : Robert Schellenberg et Fan Wei, pour trafic de stupéfiants dans les deux cas.