(Ottawa) L’organisme chargé de surveiller la GRC réclame des délais prévus par la loi pour s’assurer que le corps policier réponde aux conclusions des plaintes en temps opportun.

La Presse canadienne

La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes de la GRC formule des conclusions et des recommandations dans les cas de plainte, mais celles-ci sont ensuite envoyées au service de police pour commentaires avant la finalisation du rapport.

La présidente de la Commission, Michelaine Lahaie, a déclaré à un comité de la Chambre des communes vendredi que la GRC prend en moyenne 17 mois pour répondre.

L’un des rapports de la commission attend une réponse depuis plus de trois ans et demi — ce que Mme Lahaie qualifie d’inacceptable dans un système où la reddition de comptes est essentielle.

Elle souhaite qu’un protocole d’entente rédigé récemment avec la GRC sur les délais soit inscrit dans la loi.

Le témoignage de Mme Lahaie s’inscrit dans un contexte d’inquiétude généralisée concernant la brutalité policière et la discrimination envers les Noirs et les Autochtones.

Mme Lahaie affirme que de nombreux incidents où la force est utilisée dans ces communautés ne se soldent pas en une plainte du public.

Lors d’un examen, la commission a constaté que de nombreux Autochtones n’étaient pas au courant du processus de plainte ou ne lui faisaient pas confiance.

Mme Lahaie dit que le processus peut être excessivement bureaucratique et difficile à naviguer, et bien que la commission ait pris certaines mesures pour améliorer l’accessibilité, il faut faire plus.