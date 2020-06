(Ottawa) La section de la Loi sur l’extradition du Canada que le gouvernement fédéral est invité à appliquer pour abandonner le dossier d’extradition de Meng Wanzhou a rarement été utilisée — et jamais pour des raisons diplomatiques ou politiques.

Joan Bryden et Jim Bronskill

La Presse canadienne

C’est l’avis donné au premier ministre Justin Trudeau par sa conseillère à la sécurité nationale peu après l’arrestation de la dirigeante de Huawei à Vancouver en décembre 2018, à la demande des États-Unis.

En représailles apparentes, la Chine a immédiatement détenu arbitrairement deux Canadiens, Michael Kovrig et Michael Spavor, qui demeurent en prison tandis que le cas de Mme Meng suit lentement son cours devant les tribunaux de la Colombie-Britannique.

M. Trudeau subit maintenant une pression croissante, de la part de la famille de M. Kovrig et de 19 anciens politiciens, diplomates et juristes éminents, pour mettre fin aux procédures d’extradition contre Mme Meng dans l’espoir que la Chine libérera les deux Michael. Ils soulignent que l’article 23 (3) de la Loi sur l’extradition donne au ministre fédéral de la Justice le pouvoir de suspendre à tout moment les procédures d’extradition sans avoir à motiver sa décision.

Mais dans une note transmise à M. Trudeau peu après l’arrestation de Mme Meng, sa conseillère à la sécurité nationale de l’époque, Greta Bossenmaier, a souligné que la section avait rarement été utilisée au cours des 10 années précédentes.

La note de service, obtenue par La Presse canadienne par le biais de la loi sur l’accès à l’information, indique que le Canada reçoit chaque année environ 100 demandes d’extradition de pays étrangers, dont environ 60 % entraînent finalement l’extradition des personnes recherchées.

Mme Bossenmaier a indiqué que depuis 2008, seulement 12 dossiers — dont neuf initiés par les États-Unis — ont été rejetés ou classés par le ministre de la Justice. Les motifs d’abandon des dossiers variaient, mais Mme Bossenmaier a précisé : « Notez qu’il n’y a pas d’exemples de cas où le ministre a rejeté un dossier pour des raisons politiques ou diplomatiques. »

La note de service détaille les raisons de chacun des 12 cas abandonnés, y compris de graves problèmes de santé, la nature mineure des infractions présumées, le délai déraisonnable dans la demande d’extradition et, dans un cas impliquant la Roumanie, un risque sérieux de persécution si la personne recherchée était extradée vers ce pays.

Deux dossiers impliquant des mineurs ont également été abandonnés, tout comme un autre dans lequel le pays requérant n’a pas fourni d’« assurances » non spécifiées. Le Canada, par exemple, n’extradera pas une personne sans avoir l’assurance qu’elle ne risque pas la peine de mort.

« Le ministre a un large pouvoir discrétionnaire pour décider, mais [ce] pouvoir discrétionnaire ne peut être exercé arbitrairement », a conclu Mme Bossenmaier, soulignant, « encore une fois, il n’y a aucun exemple de ministre qui a rejeté une affaire pour des raisons politiques ou diplomatiques ».

Mme Bossenmaier avait également noté que Mme Meng pourrait faire appel de son dossier jusqu’à la Cour suprême du Canada et que « le processus pourrait prendre des années ».

C’est la perspective que MM. Kovrig et Spavor soient essentiellement retenus en otage par la Chine tant que l’affaire Meng reste non résolue qui a incité les 19 éminents Canadiens — y compris l’ancienne juge de la Cour suprême Louise Arbour, l’ancien ministre de la Justice libéral Allan Rock, l’ancien chef du NPD Ed Broadbent et deux d’anciens chefs de cabinet du premier ministre conservateur Brian Mulroney — à écrire à M. Trudeau cette semaine pour lui demander d’abandonner la procédure d’extradition contre elle.

M. Trudeau a catégoriquement rejeté cet appel jeudi, faisant valoir que donner à la Chine ce qu’elle voulait l’encouragerait, ainsi que d’autres pays, à s’engager dans une « diplomatie d’otage », mettant en danger des millions de Canadiens à l’étranger.